Danimarka, Almanya sınırına yaban domuzlarına karşı duvar örüyor

Danimarka, yaban domuzlarından korunmak için Almanya sınırının 70 kilometrelik bir kısmına ‘duvar’ örüyor.

Danimarka'nın domuz eti endüstrisini tehdit eden 'Afrika Domuz Gribi Virüsü' taşıyan yaban domuzlarının Almanya üzerinden ülkeye girişini engellemek için 'Duvar' örmeye başladı.

70 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA VE 1.5 YÜKSELİĞİNDE OLACAK

Uzunluğu 70 kilometre ve yüksekliği 1.5 metre olması planlanan çitin inşasına başkent Kopenhag'ın 220 kilometre güneybatısındaki Padborg kentinden başlandığı aktarıldı.

Duvarın inşasına hükümetin Afrika domuz gribinin Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelere yapılan domuz eti ihracatını etkileyebileceğine yönelik açıklamasından sonra, Danimarka Parlamentosu'nda alınan kararla başlandı.

Danimarka'ya yıllık ortalama getirisi 1.2 milyar euroyu bulan domuz endüstrisi, 2016 yılında rekor domuz endüstrisi ürünlerinin ihracatından 3.46 milyar euroluk bir gelir elde etmişti.

Domuz gribinin aksine Afrika domuz gribi insanlar üzerinde etkili olmasa da çiftlik hayvanları ve yaban domuzları için ölümcül olabiliyor. Grip neticesinde telef olan hayvanlar çiftçiler için telafisi zor sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.

YAKLAŞIK 3.5 MİLYAR EUROYA MAL OLACAK

Duvarın inşasına destek olduğu kadar eleştiriler de yok değil. Yaklaşık 3.5 milyar euroya mal olacağını tahmin edilen çitin, vahşi yaşam için zararlı olacağı öne sürülüyor. Öte yandan çit inşasının sadece sembolik bir çözüm olacağı ve uzun vadede bu problemin kalıcı şekilde çözebilmekten uzak olduğu belirtiliyor.

Eleştirilere yönelik olarak Danimarkalı yetkililerden yapılan açıklamada, vahşi hayvanların teoride hala otoyollardan, yollardan ve akarsulardan geçtiği ve çit inşaatının olduğu alandaki boşluklardan geçebileceğini ifade edildi.

ALMANYA'DA AFRİKA DOMUZ GRİBİ VAKASINA RASTLANMADI

Almanya'ya komşu ülkelerde Afrika domuz gribi vakası rapor edilse de Almanya topraklarında henüz bu gribe rastlanmadığı belirtiliyor.

Almanya'nın Schleswig-Holstein Tarım Bakanı Jan Philip Albert konu hakkında yaptığı açıklamada, hastalığın (Afrika domuz gribinin) çiftlik hayvanları ve domuz endüstrisi için ciddi bir tehdit olduğuna değindiği aktarıldı.

'DUVARA DAİR ŞÜPHELERİMİZ VAR'

Albert, "Danimarka ile Schleswig-Holstein arasına örülecek olan çitin gerekliliği ve fonksiyonelliğine dair önemli şüphelerimiz var" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik ofisi Eurostat'ın verilerine göre, AB ülkeleri genelinde bulunan 150 milyon domuzun yüzde 40'i İspanya ve Almanya'da bulunuyor, bu rakama ek olarak Fransa, Danimarka, Hollanda ve Polonya'da da önemli miktarda domuz olduğu belirtiliyor.

© AFP 2018 / Nicholas Kamm Trump, İspanya'ya Sahra Çölü boyunca duvar inşa etme tavsiyesi verdi

Danimarka, domuz sayısının insan nüfusundan fazla olan tek AB ülkesi. Ülkede her 100 kişiye karşılık 215 domuz bulunmakta.

Danimarka'nın Almanya sınırına örmeye başladığı ‘Duvar' akıllara, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Meksika sınırına örülmesi için bastırdığı duvar projesini getirdi.

Trump duvar hakkında yaptığı bir konuşmada, "Harika bir duvar inşa edeceğim ve hiç kimse benden daha iyi duvar inşa edemez, inanın bana. Bu duvarı çok ucuza inşa edeceğim. Güney sınırımıza harika bir duvar inşa edeceğim ve bunu Meksika'ya ödeteceğim" demişti.