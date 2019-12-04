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    NATO'nun Londra Zirvesi'nde Donald Trump ile Justin Trudeau

    Trump: İkiyüzlülük, Johnson: Ne hakkında konuşulduğunu bilmiyorum, Trudeau: Olur öyle şeyler

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    ABD
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    NATO zirvesinde diğer liderlerin hakkında dedikodu yaptıklarını gösteren videoya kızan Trump, Trudeau'yu 'ikiyüzlülükle' suçladı. Yakın arkadaşı Trump'ı 'satan' Johnson, "Videoda neden bahsediliyordu, bilmiyorum" dedi. Trudeau, Trump'ın bakanlarıyla alay etmesini "Her liderin arada sırada ağızları açık kalan ekipleri vardır" diye geçiştirdi.

    Fransa ve Türkiye ile ilgili anlaşmazlıkların örtbas edildiği NATO'nun Londra Zirvesi'ne, dün Buckingham Sarayı'ndaki davette, diğer liderlerin ABD Başkanı Donald Trump hakkında dedikodu yaptıklarını gösteren video damga vurdu.

    Kanada Başkabakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Hollanda Başkabanı Mark Rutte ve Britanya Prensesi Anne'ın kendisi hakkında dedikodu yaptıklarını gösteren videoyu izleyen Trump, bugünkü basın toplantısında Trudeau için "İkiyüzlü" dedi ve daha fazla basın toplantısı düzenlemeden zirveden erken ayrılma kararını açıkladı.

    12 Eylül'deki erken seçim sınavı verecek Johnson da yakın arkadaşı ve siyasi müttefiki Trump'ı adeta sırtından bıçakladı. 

    Britanya'da sevilmeyen ABD Başkanı ile zirvede baş başa fotoğraf çektirmemeye özen gösteren Britanya'nın Muhafazakar Partili Başbakanı, Trump hakkında gıybet videosuna da karıştı.

    Bugünkü basın toplantısında videoyla ilgili sorularla karşılaşan Johnson, "Trump'ı ciddiye almıyor musunuz" sorusuna "Bu tümüyle saçmalık, bunları nereden çıkarıyorsunuz, bilmiyorum" karşılığını verdi. Liderlerin adını anmadan çekiştirdikleri kişinin Trump olup olmadığı sorusu üzerine "Neden behsediyorlardı, bilmiyorum" dedi.

    Videonun başkahramanı Trudeau'nun basın toplantısı da benzeri sorularla geçti. 

    Dün Trump'ın beklenmedik açıklamalarıyla ortak basın toplantısının 40 dakikaya uzaması yüzünden sonraki bütün randevularına geciken Macron, videoda liderlerin arasına katıldığında, Johnson "Bu nedenle mi geç kaldınız" diyor, Trudeau "40 dakikalık bir basın toplantısıydı" diye araya giriyor, Macron'un verdiği yanıt duyulmazken, Rutte Trump'ın imza lafını edip "Yalan haber medyası" diyor, yine Prenses Anne'ın yorumu duyulmazken, Trudeau jestlerle "Tüm ekibinin şaşkınlıktan ağzının yere kadar açık kaldığını gördüm" diye devam ediyor, bu sırada grup dedikodunun keyfini çıkarırı gözüküyor.

    Kanada Başbakanı, bugünkü basın toplantısında, videoyu çok sıradan bir şey gibi göstermeye çalıştı. 

    Videoyla ilgili Trump'tan özür dileyip dilemediği sorusuna "Dün ABD Başkanı ile muhteşem bir görüşme yaptık. Dün geceki sözlerimle önceden programlanmamış bir basın toplantısı gerçekleştiği olgusuna atıf yaptım" karşılığını veren Trudeau, şöyle devam etti:

    "Bence (Trump'ın) sıradaki G7 zirvesinin Camp David'de düzenleneceği açıklaması, önceden planlanmamış bir açıklamaydı, bunu duymak hepimizi şaşırttı ve bence memnun da etti. Bence önceden programlanmamış süprizler karşısında ki, sözkonusu video da onlardan biridir, her liderin arada sırada ağızları açık kalan ekipleri vardır." 

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