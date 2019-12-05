Kayıt
16:21 05 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Elon Musk'ın mahkeme çizimi

    Elon Musk 'pedofil' davasında kişisel servetini açıkladı

    © REUTERS / MONA SHAFER EDWARDS
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104076/98/1040769877.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/201912051040769909-elon-musk-pedofil-davasinda-kisisel-servetini-acikladi/

    Tayland'da mahsur kalan çocuk futbol takımının kurtarılması çabaları sırasında laf dalaşına girdiği İngiliz dalgıç hakkında 'Pedo Adam' diye tweetlediği için yargılanan ABD'li teknoloji devi, 'ettiği hakaretin Tesla hisselerini etkileyip etkilemediği' sorusu üzerine servetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    SpaceX, Tesla ve Boring Company gibi teknoloji devlerinin ABD'li sahibi Elon Musk, geçen yıl Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılmasına yardım eden İngiliz dalgıç Vernon Unsworth'e mini denizaltı verme teklifini sert dille reddetmesi üzerine 'pedofili' manasında 'Pedo Adam' dediği için yargılanıyor.

    ABD'nin Los Angeles kentinde açılan davanın ilk gününde 'kızgınlıktan öylesine yazdığı doğaçlama' tweet için 'özür ve pişmanlık' açıklayan, tweetin ciddiye alınacağını asla düşünmediğini ve hiçbir zaman Unsworth'ün pedofil olduğuna inanmadığını söyleyen Elon Musk, ikinci günde iddia makamının 'ettiği hakaretin Tesla hisselerini etkileyip etkilemediği' sorusuyla karşılaştı.

    Bu vesileyle kişisel servetiyle ilgili açıklamalar yapan dünyaca ünlü ABD'li teknoloji girişimcisi, servetinin 20 milyar dolara tekabül ettiğini, ama ama bunun büyük bölümünün kolayca paraya çverilemeyen likit olmayan varlıklara yatırılmış olduğunu anlattı. Musk "İnsanlar bol bol nakit param olduğunu sanıyor, ama aslında yok. SpaceX ve Tesla'da hisselerim ve buna karşılık borçlarım var" dedi. 

    ABD'li milyarder,  'Pedo Adam' sözünün kendisinin yetişip büyüdüğü Güney Afrika'da yaygın bir sövgü olduğunu anlatarak şunları söyledi:

    "Bu 'anasını beceren' sözünün gerçekten birinin annesiyle seks yaptığı anlamına gelmemesi örneğindeki gibi bir hakarettir."

    "Annemin de dediği gibi, biri sana hakaret derse, kafaya takma, geç gitsin."

    İlk duruşmada da Unsworth'ün gerçekten pedofil olduğunu kast etmediğini savunan Musk, diğer yandan zanlı manasına gelen İngilizce 'suspect' kelimesinin kısaltması 'sus' tabirini kullanarak "Tayland'ta yaşayan Briyanyalı sus" tweetini de atmıştı.

    Aralarındaki kavga tırmanırken Unsworth'ün cinsel istismara karışıp karışmadığını araştırması için özel dedektife 52 bin dolar ödediğini söylemiş olan Musk, aylar sonra da Unsworth'ün hala kendisine dava açmamış olmasına şaşırdığını ifade etmişti. 

    Unswort ise ilk duruşmada sesi titreyerek, ünlü iş adamı tarafından hakkında atılan 'Pedo Adam' tweetiyle kendisini 'damgalanmış' hissettiğini, sosyal medya paylaşımları yüzünden 'aşağılanmış, utanç verici duruma düşmüş, kirlenmiş' hissine kapıldığını anlattı.

    İngiliz dalgıç "Daha ilk günden af kararı kapsamında olmayan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış durumuna düştüm. Bunun hakkında konuşmak beni yaralıyor" dedi. 

    Unswort'ün 'kişiliğini karalama' suçlamasıyla açtığı davada, Musk gibi 'yaşamdan büyük' kişiliklerin başkaları hakkındaki düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmasının sıradan vatandaş üzerindeki etkileri dahil olası sonuçları tartılıyor. 

    Yasal kovuşturma sırasında bir yargıcın 'kamuoyuna mal olmamış kişilik olduğuna' hükmetmesi sayesinde İngiliz dalgıcın karalama kurbanı olduğunu kanıtlamak için aşması gereken çıta aşağı çekilmişti. Avukatlarının Unsworth'ün Musk'ın gafletinden ötürü zarar gördüğünü kanıtlaması, davayı kazanmalarına yetebilir. 

    1971'den beri Tayland'da yaşayan Unsworth'ün ayrıldığı eşinin tanıklığıyla duruşma sürecinin tamamlanmasının ardından kararın jüri tarafından verilmesi bekleniyor.

    Marihuana kullanımıyla soru işaretleri yaratan Musk'ın daha önce işleriyle ilgili attığı olur olmaz tweetler yüzünden büyük finansal kayba uğramışlığı var.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    , with whom he is separated, and an Internet expert on the impact of Musk's tweets.

     

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test alt yapısı ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı'nın açılışı yapıldı
    Karikatür
    'Türkiye artık güvenlik mimarisinde kendisine yer açmak istiyor, NATO artık ihtiyaçlarını karşılamıyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet