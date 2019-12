Elon Musk 'pedofil' davasında kişisel servetini açıkladı

SpaceX, Tesla ve Boring Company gibi teknoloji devlerinin ABD'li sahibi Elon Musk, geçen yıl Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılmasına yardım eden İngiliz dalgıç Vernon Unsworth'e mini denizaltı verme teklifini sert dille reddetmesi üzerine 'pedofili' manasında 'Pedo Adam' dediği için yargılanıyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde açılan davanın ilk gününde 'kızgınlıktan öylesine yazdığı doğaçlama' tweet için 'özür ve pişmanlık' açıklayan, tweetin ciddiye alınacağını asla düşünmediğini ve hiçbir zaman Unsworth'ün pedofil olduğuna inanmadığını söyleyen Elon Musk, ikinci günde iddia makamının 'ettiği hakaretin Tesla hisselerini etkileyip etkilemediği' sorusuyla karşılaştı.

Bu vesileyle kişisel servetiyle ilgili açıklamalar yapan dünyaca ünlü ABD'li teknoloji girişimcisi, servetinin 20 milyar dolara tekabül ettiğini, ama ama bunun büyük bölümünün kolayca paraya çverilemeyen likit olmayan varlıklara yatırılmış olduğunu anlattı. Musk "İnsanlar bol bol nakit param olduğunu sanıyor, ama aslında yok. SpaceX ve Tesla'da hisselerim ve buna karşılık borçlarım var" dedi.

ABD'li milyarder, 'Pedo Adam' sözünün kendisinin yetişip büyüdüğü Güney Afrika'da yaygın bir sövgü olduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Bu 'anasını beceren' sözünün gerçekten birinin annesiyle seks yaptığı anlamına gelmemesi örneğindeki gibi bir hakarettir."

"Annemin de dediği gibi, biri sana hakaret derse, kafaya takma, geç gitsin."

İlk duruşmada da Unsworth'ün gerçekten pedofil olduğunu kast etmediğini savunan Musk, diğer yandan zanlı manasına gelen İngilizce 'suspect' kelimesinin kısaltması 'sus' tabirini kullanarak "Tayland'ta yaşayan Briyanyalı sus" tweetini de atmıştı.

Aralarındaki kavga tırmanırken Unsworth'ün cinsel istismara karışıp karışmadığını araştırması için özel dedektife 52 bin dolar ödediğini söylemiş olan Musk, aylar sonra da Unsworth'ün hala kendisine dava açmamış olmasına şaşırdığını ifade etmişti.

Unswort ise ilk duruşmada sesi titreyerek, ünlü iş adamı tarafından hakkında atılan 'Pedo Adam' tweetiyle kendisini 'damgalanmış' hissettiğini, sosyal medya paylaşımları yüzünden 'aşağılanmış, utanç verici duruma düşmüş, kirlenmiş' hissine kapıldığını anlattı.

İngiliz dalgıç "Daha ilk günden af kararı kapsamında olmayan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış durumuna düştüm. Bunun hakkında konuşmak beni yaralıyor" dedi.

Unswort'ün 'kişiliğini karalama' suçlamasıyla açtığı davada, Musk gibi 'yaşamdan büyük' kişiliklerin başkaları hakkındaki düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmasının sıradan vatandaş üzerindeki etkileri dahil olası sonuçları tartılıyor.

Yasal kovuşturma sırasında bir yargıcın 'kamuoyuna mal olmamış kişilik olduğuna' hükmetmesi sayesinde İngiliz dalgıcın karalama kurbanı olduğunu kanıtlamak için aşması gereken çıta aşağı çekilmişti. Avukatlarının Unsworth'ün Musk'ın gafletinden ötürü zarar gördüğünü kanıtlaması, davayı kazanmalarına yetebilir.

1971'den beri Tayland'da yaşayan Unsworth'ün ayrıldığı eşinin tanıklığıyla duruşma sürecinin tamamlanmasının ardından kararın jüri tarafından verilmesi bekleniyor.

Marihuana kullanımıyla soru işaretleri yaratan Musk'ın daha önce işleriyle ilgili attığı olur olmaz tweetler yüzünden büyük finansal kayba uğramışlığı var.

