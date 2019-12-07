Trump'tan Çin'e borç veren Dünya Bankası'na tepki: Çok paraları var

Dünya Bankası, ABD'nin itirazlarına rağmen Çin'e borç vermeyi onayladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise buna yine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Dünya Bankası, Çin'e Haziran 2025'e kadar yıllık 1 milyar dolar ile 1.5 milyar dolar arasında düşük faizli kredilerde anlaşma sağlanmasından bir gün sonra Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası neden Çin'e borç para veriyor? Bu mümkün olabilir mi? Çin'in çok parası var. Dur" ifadelerini kullandı.

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019

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