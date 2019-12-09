'İsrail'in en iyi dostuyum' diyen Trump'tan 'paragöz Yahudiler tabii ki bana oy verecek' mesajı

ABD başkanlık seçimlerinin kilit eyaletlerden Florida'da İsrail Amerikan Konseyi Zirvesi'ne katılan Trump, Yahudi oylarına oynayarak "İsrail'in en iyi dostuyum" mesajını verdi. Ancak "Yahudilerin gözü paradan başka şey görmez" gibi basmakalıplara başvuran Trump,

ABD'yi Kasım 2020 seçiminin heyecanı sararken, tıpkı 2016'da olduğu gibi sandıktan çıkan oylarda değilse de seçici kuruldaki delege sayısında birinci gelerek ipi göğüsleme hesapları yapan Başkan Donald Trump, bu bakımdan kazanması elzem olan çekişmeli seçim bölgelerinden birine çıkarma yaptı.

Başkanlık seçimlerinin galibi belirleyen kilit eyaletlerden Florida'da İsrail Amerikan Konseyi Zirvesi'ne katılan Trump, Yahudi Amerikalıların oylarına oynayarak "İsrail'in en iyi dostuyum" mesajını verdi. Ancak daha önce de birçok kez yaptığı gibi Yahudi Amerikalıları coşturmaya çalışırken yine antisemitist klişelerden potburi düzdü.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında dava açılmasına neden olan yolsuzluk skandallarına karışması kadar Trump'ın seçim kampanyasına rekor bağışta bulunmasıyla da gündem olan Sheldon Adelson'ın kurucusu olduğu İsrail Amerikan Konseyi'nde konuşan ABD Başkanı, Yahudilerin genelde Demokrat Parti'ye oy vermesini eleştirdi.

Demokrat Partili selefi Barack Obama'ya oy vermekle Yahudilerin yanlış yaptığını söyleyen Trump, "Pek çoğunuz önceki yönetimdekilere oy verdi. Bir gün bana bunu açıklamanız gerekecek, çünkü onların İsrail'i pek sevdiğini sanmıyorum. Yahudi devletinin Beyaz Saray'da sizin başkanınız Donald J Trump'tan daha iyi bir dostu hiç olmadı" dedi.

Lakin 'İsrail'in en iyi dostu', konuşmasını, antisemitizmi besleyen "Yahudilerin gözü paradan başka şey görmez" gibi basmakalıplarla donattı.

Demokratlara oy veren Yahudi Amerikalıların İsrail'i yeterince sevmediğini iddia eden Trump, Demokratik Parti'deki başkan aday adayları arasında favori isimlerden biri olan Elizabeth Warren'ı yerli kökenlerinin olduğu iddiası yüzünden yine 'Pocahontas' diye yaftalayarak Yahudilere şöyle hitap etti:

"Sizi çok iyi tanıyorum, pek çoğunuz emlak piyasasındansınız. Siz acımasız katillersiniz. Hiç de hoş olmayan insanlarsınız. Ama bana oy vermek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok."

"Size şunu söyleyeyim, gidip Pocahontas'a oy verecek değilsiniz. 'Hadi servetinin yüzde 100'ünü alalım' diyen varlık vergisine oy verecek değilsiniz."

2016 başkanlık seçimi kampanyasının som evresinde üçü de Yahudi olan Fed Başkanı Janet Yellen, Goldman Sachs Başkanı Lloyd Blankfein ve finans spekülatörü George Soros'un görüntüleriyle 'Washington'da güç odaklarını kontrol edenlerden', 'bu insanlarla ortaklık edenlerin kafalarında iyi bir şey olamayacağından' söz eden bir reklam yayımlayıp 'küresel Yahudi komplosunun varolduğu' ve Demokrat rakibi Hillary Clinton'ın 'bunun işbirlikçisi olduğu' tezini işlemişti.

2017'de Charlotsville'de bir kişinin ölümüne neden olan neo-Nazi ve Klansman saldırısıyla ilgili 'her iki taraftaki nefret ve şiddeti kınadığı' açıklaması yapan Trump, bu yılın nisan ayında Cumhuriyetçi Parti üyesi Yahudi Amerikalılarla bir araya geldiği bir buluşmada Netanyahu için "Sizin Başbakanınız" ifadesi ve ağustos ayında "Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da sadakatsiz" sözleriyle yeni bir ırkçılık tartışmasının fitilini ateşlemişti.