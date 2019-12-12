'New Jersey saldırganlarının motivasyonu Yahudi düşmanlığıydı'

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de düzenlenen ve 1'i polis 4 kişinin ölümüne neden ola silahlı saldırganlarının motivasyonunun 'anti-Semitizm' olduğu açıklandı.

New Jersey eyaletindeki Jersey City'de bulunan bir şarap dükkanında meydana gelen silahlı saldırının ardından soruşturma sürerken savcılıktan yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

New Jersey Başsavcısı Gurbir Grewal, yaptığı açıklamada saldırganın motivasyonunun Yahudi ve polis düşmanlığı olduğunu belirtti.

Grewal, "Şüphelilerin, Yahudi halkına ve aynı zamanda kolluk kuvvetlerine nefret besleyen görüşlere sahip olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başssavcı, 'Hem Yahudilere, hem de kanun uygulayıcı kurumlara karşı olan inançlarla motive olan bu yerel terör eylemleri konusunu' araştırdıklarını kaydetti.

Grewal daha önce de saldırganların 'Siyahi Yahudi İsrailliler' hareketine ilgi duyduğunu saptadıklarını açıklamıştı.

Salı günü ABD'nin New Jersey eyaletinde iki silahlı saldırganın polisle çatıştığı bildirilmiş, yaşanan olayda saldırganlar da dahil olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verilmişti.