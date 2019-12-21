ABD'nin Kuzey Akım-2 ve Türk Akım'a yaptırımları yürürlüğe girdi

ABD Maliye Bakanlığı, Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre'de kabul edilen 738 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısını imzaladıktan birkaç saat sonra yapılan açıklamada, boru hatlarının yapımını gerçekleştiren ve bu süreçle alakası olan gemi şirketlerinden çalışmalarını derhal durdurmaları talep edildi.

Açıklamada, "Söz konusu maddede (savunma bütçesi yasasının 7503 sayılı maddesi) belirtilen çalışmaları durdurma şartına uyulması için Kuzey Akımı-2 ve Türk Akım projeleri veya bu projelerin yerine inşa edilecek diğer projelerin inşası için deniz seviyesinden 100 fit ve üzeri derinliğe boru hattı döşeyen gemileri bilinçli olarak satan, finansal kiralama usulü ile devreden ya da sağlayan taraflar, söz konusu gemilerin inşaat ile ilgili faaliyetlerine derhal son verilmesini sağlamalı" denildi.

Bu arada Kuzey Akım-2 hattının boru döşeme çalışmalarını yapan Allseas şirketi, ABD yönetiminden yaptırımların ne şekilde uygulanacağı hakkında açıklama bekleyerek çalışmalarını geçici olarak durdurdu.

ABD Dışişleri Bakanı ile Maliye Bakanı’nın, belgenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde Kongre’nin ilgili komitelerine yaptırımların kime uygulanacağına ilişkin önerilerini sunması gerekiyor.

Daha önce Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, yaptırımların ilk sırada İsviçre menşeili Allseas ve İtalyan Saipem şirketlerini etkileyeceğini uyarmıştı. Yaptırımlar Avusturya, Almanya, Hollanda, Fransa, Finlandiya ve İsveç’ten bazı kişi ve şirketleri de kapsayacak.