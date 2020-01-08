Trump Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: İran'la yeni anlaşma yapılmalı, dünya daha barışçıl olmalı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesi üzerine tırmanan gerginliğin ve İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsleri hedef almasının ardından ABD Başkanı Donald Trump Ulusa Sesleniş konuşması yaptı.

ABD-İran gerginliğinin zirve yaptığı bir ortamda Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, İran'ın dün gece Irak'taki ABD hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin canlı yayında ilk açıklamasını yaptı.

Trump, İran'ın Irak'taki 2 üsse düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini vurguladı ve "Ben Başkan olduğum sürece İran asla nükleer silaha sahip olamayacak." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın dünkü saldırılarına karşılık olarak bu ülkeye yeni ekonomik yaptırımlar getireceklerini belirten Trump, İran kurallara uygun davranana kadar bu yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Ortadoğu'daki sorunların çözümünün kolay olmadığını vurgulayan Trump, "NATO'nun bundan sonraki süreçte Ortadoğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim." ifadesini kullandı.

Trump'ın ifadeleri şöyle:

- ABD Başkanı olduğum sürece İran asla nükleer silaha sahip olamayacaktır. Sizi bu konuda bilgilendirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

'İran saldırı pozisyonundan çekilmiş görünüyor'

- Dün akşamki saldırıda hiçbir Amerikalı yara almadı. Tüm askerlerimiz güven içinde. Çok az bir hasar söz konusu. Amerikan güçleri her şey için hazırdır. İran şimdi ayakta duruyor, tüm dünya için iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. İran herkes için iyi olan bir hareketle, durma kararı aldı, saldırı pozisyonundan çekilmiş görünüyor.

- Hiçbir Amerikalı ve Iraklı alınan önlemlerden dolayı hayatını kaybetmedi. Erken uyarı sistemi kullandığımızdan dolayı. Amerika'nın kadınları ve erkekleri son derece iyi bir iş çıkardılar. Uzakta çalışıyorlar.

- Uzun zamandır İran'ın istikrarı bozan davranışını tolore etmeye çalışıyoruz. İran dünyada terörizmin en büyük sponsoru olmuş, nükleer silahlarla medeni dünyayı tehdit etmektedir. Biz hiçbir zaman bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz.

'Süleymani'nin çok önceden öldürülmesi gerekiyordu'

'İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağız'

- Amerikan halkının hayatını tehdit eden bir teröristin hayatına son verdik. Benim emrimde ABD ordusu dünyanın bir numaralı teröristi Süleymani'yi ortadan kaldırmıştır. Kasım Süleymani kanlı savaşlara imza attı. Ortadoğu'da binlerce Amerikan askerini öldürdü ve aynı zamanda kurbanları kesti. Süleymani Irak'taki Amerikan personeline yönelik saldırı düzenlemişti, 1 Amerikalı hayatını kaybetti. Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğine saldırı düzenlemişti. Süleymani'nin çok önceden öldürülmesi gerekiyordu. Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırarak teröristlere çok güçlü bir mesaj vermiş olduk, halkımıza zarar vermeyin, tehdit etmeyin.

- Biz de İran rejimine yönelik olarak ek yaptırımlar devreye sokacağız. Bu güçlü yaptırımlar İran davranışını değiştirene kadar etkili olacaktır. Suudi Arabistan'a yönelik saldırı sözkonusuydu, iki Amerikan drone'u düşürdüler. 2015'te yapılan saçma nükleer anlaşmasından sonra zaten davranışını değiştirdi. Amerika'ya teşekkür etmek yerine ölüm tehditleri savurmaya başladılar.

- İranın saldırganlığı akılsızca imzalanan nükleer anlaşmadan sonra artmıştır.

- İranla yeni anlaşma yapılmalı dünya daha barışçıl olmalı.

- İran büyük bir ülke olabilir, şiddeti körüklemekte ve nefreti körüklediği sürece Ortadoğu'da barış ve istikrar sağlanamaz. ABD İran'a cevap vermelidir. Bugün NATO'dan çok daha fazla adım atmasını isteyeceğim.

- Ortadoğu petrolüne ihtiyacımız yok.

- Üç ay önce IŞİD'i yüzde yüz ortadan kaldırdık, sonra IŞİD'in vahşi lideri el Bağdadi'yi öldürdük. IŞİD'in yok edilmesi İran'ın da çıkarınadır, bu konuda birlikte çalışmalıyız.

İran-ABD gerilimi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye saatiyle 19.00'da açıklama yapacağı duyurulmuştu. İran'ın ABD üslerine düzenlediği saldırı sonrası Trump'ın nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurmuştu. Pentagon'dan yapılan açıklamada da el-Esad ve Erbil üslerine 13'ten fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiği belirtilmişti. İran'ın ABD'nin iki askeri üssüne 15 füze attığı açıklandı.

İran devlet televizyonu saldırı sonrası 80'den fazla ABD askerinin öldüğünü duyurdu. ABD ve Irak ise saldırıda can kaybı yaşanmadığını ileri sürdü.