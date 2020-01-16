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21:49 16 Ocak 2020
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    ABD Senatosu

    Trump'ın azledilmesiyle ilgili ABD Senatosu'ndaki yargılama süreci resmen başladı

    © AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilmesiyle ilgili Senato’daki yargılama süreci, savcılık görevini üstlenecek ABD Temsilciler Meclisi’nin azil maddelerini bugün resmi olarak sunmasıyla başladı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine ilişkin ABD Senatosu'na sunulan maddelerin yargılama süreci bugün resmen başlatıldı.

    ABD Temsilciler Meclisi'nin Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya göndermesinin ardından başlatılan yargılama kapsamında, azil savcısı yedi üye Senato binasına geldi.

    Adam Schiff, Jerrold Nadler, Hakeem Jeffries, Val Demings, Jason Crow, Zoe Lofgren, ve Sylvia Garcia'dan oluşan yedi üye arasında, başsavcı olarak görev yapacak olan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Schiff kürsüde azil maddelerini okudu.

    Azil maddelerinden birincisini okuyan Schiff, "Anayasal yeminini ihlal eden davranışıyla Donald J. Trump başkanlığın getirdiği güçleri istismar etmiştir" ifadelerini kullandı.

    Trump'a yönelik azil soruşturması

    Geçen yıl eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

    Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

    Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesi'ne göndermişti. Adalet Komitesi, "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

    Dün ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesini oylamış ve 193'e karşılık 228 'evet' oyu verilmişti.

    Böylelikle azil sürecinin Senatoya gönderilmesi ve savcı vekil göreviyle Senatodaki süreci takip edecek 7 Demokrat isim de resmen onaylanmış oldu.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Etiketler:
    azil, ABD Temsilciler Meclisi, ABD Senatosu, Donald Trump, ABD
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