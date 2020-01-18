Trump'tan Hamaney'in 'palyaço' benzetmesine yanıt: Sözlerine dikkat et

ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "İranlılara ihanet eden bir palyaço" açıklamasına yanıt vererek, "Sözlerine dikkat et" ifadelerini kullandı.

İran'ın başkenti Tahran'da, sekiz yıl aradan sonra ilk kez kıldırdığı cuma namazı öncesi vaaz veren İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hedefinde, 'manevi oğlu' olarak nitelendirilen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren ABD ve Başkanı Donald Trump yer aldı.

Trump için 'palyaço' ifadesini kullanan Hamaney, onun 'İran halkını destekliyor gibi göründüğünü ancak zehirli hançerle sırtlarından bıçakladığını' söyledi.

ABD Başkanı Trump, Hamaney'e yanıt vererek "Sözlerine dikkat et" uyarısında bulundu. Trump, İran ekonomisinin 'çöktüğünü' ve İran halkının 'acı çektiğini' öne sürdü.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son zamanlarda çok da yüce olmayan İran'ın sözde yüce lideri, ABD ve Avrupa hakkında kötü sözler sarf etti. Ekonomileri çöküyor ve insanları acı çekiyor. Sözlerine çok dikkat etmeli!" ifadelerini kullandı.