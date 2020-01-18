Trump'tan Hamaney'in 'palyaço' benzetmesine yanıt: Sözlerine dikkat et

İran'ın başkenti Tahran'da, sekiz yıl aradan sonra ilk kez kıldırdığı cuma namazı öncesi vaaz veren İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hedefinde, 'manevi oğlu' olarak nitelendirilen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren ABD ve Başkanı Donald Trump yer aldı.
Trump için 'palyaço' ifadesini kullanan Hamaney, onun 'İran halkını destekliyor gibi göründüğünü ancak zehirli hançerle sırtlarından bıçakladığını' söyledi.
ABD Başkanı Trump, Hamaney'e yanıt vererek "Sözlerine dikkat et" uyarısında bulundu. Trump, İran ekonomisinin 'çöktüğünü' ve İran halkının 'acı çektiğini' öne sürdü.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son zamanlarda çok da yüce olmayan İran'ın sözde yüce lideri, ABD ve Avrupa hakkında kötü sözler sarf etti. Ekonomileri çöküyor ve insanları acı çekiyor. Sözlerine çok dikkat etmeli!" ifadelerini kullandı.
The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2020
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