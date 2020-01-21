Giderek arttı: Trump 3 yılda yaklaşık 16 bin yanlış ya da yanıltıcı ifade kullandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, göreve geldiği 20 Ocak 2017 tarihinden itibaren yanlış veya yanıltıcı ifade kullanımı artarak devam etti. Veri tabanı sitesi Fact Checker toplam sayının 16 bini geçtiğini iddia ediyor.

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump görevinin ilk yılında 1999, ikinci yılında 5689 ve 2019'da da 8155 yanlış ya da yanıltıcı ifade kullandı.

Son olarak Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonun yıllık konferasında yaptığı konuşmada Trump, Japonya ve Kanada ile yapılan ticaret anlaşmalarını yanlış aktardı.

Trump'ın azil sürecindeki iddiaları

Trump'ın sadece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylemesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yaklaşık bin yanlış ya da yanıltıcı iddiada bulundu.

Donald Trump ayrıca azil soruşturmasına ilişkin iddialarının yaklaşık yüzde 20'sini Twitter üzerinden yaptı.

Analysis: President Trump made 16,241 false or misleading claims in his first three years https://t.co/O5aqEN1jTH — The Washington Post (@washingtonpost) January 20, 2020

​Her 5 iddiasından biri ülke ekonomisine, yaklaşık 6 iddiasından biri de göçmenlerle alakalı olan Donald Trump, 242 kez de ABD ve Meksika arasındaki sınır duvarının yapıldığını dile getirdi.

Trump, 184 defa ABD tarihinin en büyük vergi indirimi yasasını çıkardığını iddia etti. Ancak Trump'ın bu iddiası ABD tarihindeki en büyük 8'inci vergi indirimi olmuştu.

Trump, konuşmalarında 176 kez ABD'nin ticaret açığı nedeniyle mali kayba uğradığını ifade etmesine rağmen ülkelerin ticaret açığıyla mali kayba uğramadığı biliniyor.