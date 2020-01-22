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11:20 22 Ocak 2020
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senato’daki ilk azil duruşması

    Senato, Demokratların ‘Beyaz Saray'dan belge’ talebini reddetti

    © REUTERS / Senate Television
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senato’daki ilk azil duruşmasında Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetti.

    Senato Genel Kurulu’nda yerel saatle salı günü 13.00'te başlayan ve ilk azil duruşması Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki keskin ayrışmaları bir kez daha ortaya koydu.

    Trump'a yönelik yargılamanın usüllerinin tartışıldığı bölümde söz alan Demokrat savcı vekillerle Trump'ın avukatları, birbirlerinin tam tersi ifadelerle kendi argümanlarını savundular.

    Demokratların 3 değişiklik önergesini de Cumhuriyetçiler reddetti

    Bu bölümde Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Ukrayna soruşturması bağlamında Beyaz Saray'dan belge talep edilmesini öngören bir değişiklik önergesini Senato Genel Kurulu’na sundu.

    Donald Trump
    © REUTERS / Tom Brenner
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    Söz konusu talep 47 evete karşılık 53 oyla reddedilirken, tüm senatörlerin kendi parti çizgisinde oy kullanmaları dikkati çekti.

    Schumer, benzer şekilde, Dışişleri Bakanlığı’ndan kayıt ve belge istenmesiyle ilgili yeni bir talebi Genel Kurula sundu, ancak bu talep de 47'ye 53 reddedildi.

    Aynı şekilde Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi’nden kayıt ve belge talep eden bir diğer önergede de yine 47'ye karşı 53 oyla kabul görmedi.

    İlk azil duruşmasında Demokratlar adına savcılık görevi yapan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Senatoya ilave tanıklar çağrılabilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

    Trump'ın şahsi avukatı Jay Sekulow ise Trump'a yöneltilen suçlamaların "geçersiz" olduğunu, Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı bir koşula bağlı olarak askıya almadığını ve Demokratların delillerinin çoğunun "uydurma" olduğunu ifade etti.

    McConnell, tasarısını yumuşattı

    Öte yandan dün her iki tarafa 2'şer gün üzerinden 24'er saat savunma için zaman öngören bir tasarı hazırlayan McConnell, bazı senatörlerden gelen tepkiler üzerine söz konusu bölümde esnekliğe gitti.

    Donald Trump
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    Mitch McConnell'ın tasarısının ilerleyen saatlerde Genel Kurul’da oylanıp kabul edilmesi bekleniyor.

    Azil yargılamasındaki kuralları belirleyen tasarının son haline göre, taraflara 3'er gün üzerinden 24'er saat ayrılması öngörüldü. Buna göre savunma ve davacı taraflar günlük 8'er saatten 3 günde savunmalarını yapabilecekler.

    Bu sürecin ardından senatörler her iki tarafa 16'şar saat soru sorabilecekler.

    McConnell ayrıca, Temsilciler Meclisi’ndeki azil soruşturmasına ilişkin belgelerin Senatodaki mahkeme kayıtlarına girmesine olanak sağlayan bir değişiklik de yaptı.

    Senato Genel Kurulunda olağanüstü güvenlik önlemleri

    Diğer yandan ABD siyasi tarihinde istisnai bir durum olan azil yargılaması, Senatoda olağanüstü güvenlik önlemleri alınmasına neden oldu.

    Senato Genel Kuruluna senatörler de dahil hiçbir şekilde cep telefonu, kamera ve ses kayıt cihazı gibi elektronik cihazlar sokulamıyor.

    Senatodaki Cumhuriyetçiler ve Trump'ın hukuk ekibi hızlı bir yargılama yapılmasını isterken, Demokratlar ise mahkemeye yeni delillerin sunulmasını ve yeni tanıkların çağrılmasını talep ediyorlar.

    Trump'a yönelik azil süreci

    Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

    © AFP 2019 / Scott Olson
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    Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

    Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

    Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nde 13-21 Kasım tarihleri arasında kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

    Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

    Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

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    Etiketler:
    Nancy Pelosi, Beyaz Saray, Ukrayna, Chuck Schumer, azil, Donald Trump, ABD
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