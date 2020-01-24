Kamışlı yakınında Rusya ile ABD askerleri arasında yaşanan olay hakkında Jeffrey'den açıklama

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki Rus ve Amerikan birlikleri arasında ciddi veya tehdit oluşturacak bir durum yaşanmadığını belirtti.

Jeffrey, Suriye'nin Kamışlı ile Derik kentleri arasındaki Rimelan'da bulunan ABD askerlerinin, bölgeye ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu keserek konvoyu geri gönderdiği iddiasını yorumladı.

Moskova ile Ankara arasında yapılan mutabakatın sonucu olarak Rus ve ABD'li askerlerin Suriye'nin kuzeydoğusunda birbirlerine çok yakın mesafede bulunduğunu kaydeden Jeffrey, "Bu bölgede, karadaki olası çatışmaların önlenmesine yönelik detaylı kurallar ve insanların izin almadan geçmemesi gereken sınırlar bulunmuyor. Bölgede çok sayıda devriye yürütülüyor ve bunların bazıları önemsiz kargaşalara neden oluyor. Ancak ciddi veya tehdit edici bir durum söz konusu değil" dedi.

'14 ay önce Menbiç'te bazı sorunlar yaşandı'

Rusya ile ABD arasında birkaç yıldır çatışmaları önleme mekanizması bulunduğunu anımsatan Jeffrey, bu mekanizmanın genellikle havadaki operasyonları kapsadığının altını çizdi.

Geçen sene Menbiç'te yaşanan bir olaydan söz eden Jeffrey sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaklaşık 14 ay önce Ruslar güneydoğuya doğru ilerlediğinde, Menbiç'te karada bazı sorunlar yaşandı. ABD'li askerler Menbiç'te bir Rus generale müdahale etti. Ancak her şey, askeri kanallar üzerinden çözüldü."