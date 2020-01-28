Trump’ın 'Yüzyılın Anlaşması' İmparatorun sadık valisine verdiği sadakaya benzetildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın detaylarını açıkladığı Ortadoğu Barış Planı'nın 'Yüzyılın Anlaşması' olmayıp daha çok İmparatorun valisine gösterdiği sevgi ve koşulsuz sadakat karşılığında verdiği sadakayı andırdığı ileri sürüldü.

Haaretz gazetesinin muhabiri Chemi Shalev, 'Yüzyılın Anlaşmasını’ konu aldığı makalede ABD Başkanı Donald Trump’ın detaylarını açıkladığı Ortadoğu Barış Planı’nı İmparatorun valisine gösterdiği sevgi ve koşulsuz sadakat karşılığında verdiği sadakaya benzetti.

Trump’ın duyurduğu plana, Filistin tarafının çıkarlarını tamamen es geçtiği ve onu müzakerelerden dışladığı için hiçbir şekilde anlaşma denemeyeceğini yazan Shalev, ABD liderinin teklifinin başlıca amacının İsrail'e Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yerleşimlerin çoğunun ilhak edilmesi için koruma sağlamak olduğunu ifade etti:

“İsrailliler, beklenti doğrultusunda Filistinliler planı reddettiklerinde, ABD yönetiminin İsrail'e uzun zamandır hayalini kurduğu bu alanları tek taraflı olarak ele geçirmesi için yeşil ışık yakacağına inanıyor.”

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID Trump, Filistin olmaksızın sadece İsrail'le 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı

Trump’ın bu durumda imparatorluğunu uygun gördüğü şekilde bölüştürebilen ve refahını başka halkların üzerinden organize etmeye çalışan bir imparator gibi davrandığını ifade eden yazar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da, yetkisi altına devredilen bölgeler karşılığında Amerikan liderine, özellikle azil prosedürü ortamında destek sağlamak zorunda kalacak, imparatorluğun bölgelerinden birinin valisine benzetti.

Makalede ayrıca İsrail başbakanın, ‘Yüzyılın Anlaşmasının’ sonuçlandırılmasının ona 2 Mart'ta yapılacak bir sonraki parlamento seçimlerinde seçmen desteği sağlayacağını umuyor olabileceği de ileri sürüldü.

Shalev ayrıca bu tür eylemlerin aslında barışa katkıda bulunmayıp aksine Ortadoğu’da gerilim ve şiddetin tırmanmasına yol açacağını, ABD’nin hem Batılı ortakları, hem de ‘anlaşmayı’ onaylama olasılığı düşük olan Arap devletleri ile ilişkilerini daha da karmaşık hale getireceğini vurguladı.