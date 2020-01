Beyaz Saray'dan, Bolton'un yeni kitabının basılmasına engel: 'Çok gizli bilgiler içeriyor, silmeden olmaz'

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, eski Beyaz Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un mart ayında basılması planlanan yeni kitabını 'çok gizli bilgileri' ifşa ettiği gerekçesiyle engellediği bildirildi.

CNN'in haberine göre Beyaz Saray, Bolton'un kaleme aldığı 'Olayın Olduğu Yer' isimli kitabın basımını engellemek için harekete geçti.

Beyaz Saray'dan Bolton'un avukatına gönderilen mektupta, kitap hakkında "Önemli miktarda gizli bilgi içeriyor gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

23 Ocak tarihli mektupta, bazı bilgilerin 'çok gizli' düzeyde olduğu ve bunun 'makul olarak ulusal güvenliğe olağanüstü derecede zarar vermesinin beklenebileceğini' belirtildi.

Mektupta, "Kitap, bu gizli bilgilerin silinmeden yayınlanamaz veya başka bir şekilde ifşa edilemez" denildi.

Beyaz Saray'dan henüz konuya ilişkin yorum yapılmadı.

Geçen günlerde New York Times (NYT) gazetesinde "Bolton'un kitabına göre Trump, Ukrayna yardımını, yapılmasını istediği soruşturmalara bağladı" başlıklı bir haber yer almıştı.

Bolton'un mart ayında piyasaya çıkması beklenen 'Olayın Olduğu Yer' (The Room Where It Happened) adlı kitabının kopyasına ulaşan gazete, Ukrayna konusunda önemli bir iddia ortaya atmış, geçen ağustos ayında Trump'ın Bolton'a, 'Ukraynalı yetkililer, Biden ailesine yönelik soruşturmaları başlatana kadar bu ülkeye askeri yardımı dondurmak istediğini' söylediği iddia edilmişti.