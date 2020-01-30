Pompeo: Asıl tehdit, Çin Komünist Partisi

Washington'ın baskısına rağmen 5G ağı için Çin teknoloji devi Huawei ile işbirliğinden vazgeçmeyen Londra'da bir tartışma toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 'zamanımızın merkezi tehdidini' oluşturduğunu öne sürdü.

Joined Foreign Secretary @DominicRaab for a positive and candid discussion at @Policy_Exchange in London. We had a fantastic exchange of ideas – it’s these dynamic conversations that make our bilateral and people-to-people relationship so strong. pic.twitter.com/KKKPdgfpkB — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 30, 2020

'Gelecek yüzyılı Batı'nın yönetmesi garanti altına alınmalı'

Programa Britanyalı mevkidaşı Dominic Raab ile birlikte katılan Mike Pompeo, 'esas tehdit' diye sunduğu ÇKP'nin gündeminin Batılı değerlerle uyumlu olmadığını savundu.

Batılı müttefiklerin gelecek yüzyılın Batılı demokratik ilkeler tarafından yönetilmesini garantiye almak zorunda olduğunu ve bunu sağlamak için gereken askeri ve teknolojik güce de sahip olma zorunluluğu bulunduğunu dile getiren Pompeo, "Hala terörle ilgili en üst düzey alarmda olmamız gerekse de, ÇKP, zamanımızın merkezi tehdidini teşkil ediyor" diye konuştu.

Huawei karşıtı temaslar

Bu hafta Britanya'nın ardından Avrupa Birliği de 5G ağının hassas verilerle ilgili olmayan genel bölümlerini Huawei'ye kurdurma yönünde karar alırken, Washington'ın bu durumda istihbarat paylaşımını durdurma tehdidi bu kez ABD Dışişleri Bakanı tarafından gündeme getirilmedi.

'ÇKP'nin girebildiği ağa veri iletirseniz, risk yaratırsınız'

Gelecek nesil teknolojinin güvenli olmasını güvenceye almak için birlikte ilerlemekten söz eden Pompeo, ancak Britanya'nın Huawei'yi dışlamayı reddederek risk aldığını söyledi.

"Vatandaşlarınızın kişisel ya da ulusal güvenlikle ilgili bilgilerinin ÇKP'nin girmek için yasal yetki sahibi olduğu bir ağa iletilmesine izin verirseniz, risk yaratırsınız" vurgusu yapan ABD Dışişleri Bakanı, ABD'nin vatandaşlarının bilgilerinin uygun bulmadığı bir ağ üzerinden iletilmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Bununla birlikte aralarındaki görüş ayrılıklarını çözmek için Londra ile birlikte çalışacaklarını sözlerine ekleyen Pompeo, "ABD-Britanya istihbarat paylaşımı ilişkisi, derin ve güçlüdür ve öyle kalacaktır" dedi.

Downing Street 10 Numara'da Başbakan Boris Johnson'la görüşmesinde de benzeri uyarılarda bulunan Pompeo, AB'den çıkmakta olan Britanya ile serbest ticaret anlaşmasına varmak için can attıkları mesajını da verdi.

The US had pushed the UK to exclude Huawei technology from the 5G development over concerns that China was using it to expand its global surveillance infrastructure and influence.



@BorisJohnson decided to work with Huawei despite U.S. warnings.



https://t.co/XZxTBKXqDb — Washington Examiner (@dcexaminer) January 29, 2020

Asker kökenli 'şahin' bir milletvekiliyken, Donald Trump ABD Başkanı seçilince, CIA direktörlüğüne ve ardından Dışişleri Bakanlığına getirilen Pompeo, 2018 yılında bir mülakatta, ABD'nin orta ve uzun vadede karşılaşacağı en büyük meydan okumanın Çin'den geldiğini, ABD'nin 2 ile 15 yıla kadar Çin'in karşısında kapasitesini koruyamayabileceğinden söz etmişti.