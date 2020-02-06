ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Rusya'ya İdlib çağrısı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında, İdlib'de yaşanan gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

Suriye ordusu tarafından İdlib'e yönelik düzenlenen operayonların ve Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerinin 'çok endişe verici' olduğunu öne süren Jeffrey, "Suriye saldırısında sadece Rusları değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ın da aktif rol aldığını görüyoruz. Bu saldırıların sadece M4-M5 kara yolunu ele geçirmek için mi yoksa daha fazlası için mi yapıldığına emin değiliz" diye konuştu.

Jeffrey, Rusya'yı, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmasızlık anlaşmasının şartlarını ihlal etmekle suçlayarak, "Bu tehlikeli çatışmaya bir an önce son verilmelidir. Rusya, politikalarını değiştirmeli" ifadelerini kullandı.