ABD’den Kıbrıs’a ‘Doğu Akdeniz’ desteği

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Fannon, Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’deki enerji işbirliğinin önemli bir katılımcısı olarak gördüklerini ve tüm tarafları, bölgedeki gerilimin artmasına yol açacak eylemlere karşı uyardıklarını belirtti.

ABD’nin enerji kaynaklarından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon, “Kıbrıs, bölgede oluşturulan yeni enerji koridorunda son derece önemli rol oynuyor” dedi.

ABD’li diplomat, “Tüm tarafları, daha da büyük istikrarsızlık oluşturacak kışkırtıcı eylemlerde bulunmamaya çağırıyoruz” diye kaydetti.

Bakan Yardımcısı, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, münhasır ekonomik bölgesindeki enerji kaynaklarını kullanma hakkını destekliyoruz” diye açıkladı.

Batı medya, Fannon’un bu açıklamayı, Lefkoşa’da, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve İsrail enerji bakanları ve bu üç ülkeden teknik heyetlerin katıldığı toplantıdan önce yaptığını kaydediyor.

Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, ABD’nin verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Türkiye ise bu olumlu görünüme tezat oluşturacak şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesinde yasa dışı sondaj faaliyetlerine devam ederek negatif faktör olarak hareket ediyor ve geçen mayıs ayından beri artan faaliyetleriyle uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor” ifadelerini kullandı.