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12:44 10 Şubat 2020
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    Oscar ödüllü yönetmenden 'Komünist Manifestolu' mesaj: Dünyanın bütün işçileri birleşin

    © AFP 2019 / Kevin Winter
    ABD
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    Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Kısa Belgesel' ödülünü alan Julia Reichert'ın konuşmasında Komünist Manifesto'dan bir cümleye yer vermesi sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

    Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 92. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. 

    Çeşitli dallarda ödül kazanan adayların konuşmaları da dikkatle takip edilirken, gecede 'En İyi Kısa Belgesel' ödülüne layık görülen yönetmen Julia Reichert'ın konuşması dikkat çekti. 

    'American Factory' isimli kısa belgeselle ödül alan Reichert, konuşmasında 'işçi sınıfı vurgusu' yaptı. 

    Ödülü almak üzere sahneye çıkan Reichert, "Filmimiz Ohio ile Çin'de geçiyor. Ancak bu film insanların işçi üniformalarını giyip ailelerini geçindirmeye çalıştığı her yer için olabilirdi. İşçi sınıfının hayatı bugünlerde çok daha zor bir halde. Eğer dünyadaki tüm işçiler birlik olursa hayatlarının iyileşebileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. 

    ​Reichert'in bu ifadeleri, Komünist Manifesto'da geçen "Dünyanın bütün işçileri, birleşin" ifadelerine benzetilerek sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

    Çinli şirket Fuyao'nun ABD'nin Ohio eyaletindeki fabrikasının hikayesini anlatan belgesel, Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’ya ait Higher Ground Productions isimli prodüksiyon şirketinin Netflix için ürettiği ilk belgesel olma özelliğini de taşıyor. 

    ​Belgeseli Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutlayan Barack Obama da, "Amerikan Factory'nin arkasındaki film yapımcıları Julia ve Steven'ı, ekonomik değişimin insani sonuçları hakkında böylesine karmaşık ve hareketli bir hikaye anlattıkları için tebrik ediyorum. İki yetenekli ve iyi insanın Higher Grund'un yayını için Oscar'ı eve götürdüğünü görmekten memnunum" ifadelerini kullandı.

     

    Etiketler:
    Friedrich Engels, Karl Marx, Ödül, Barack Obama, Julia Reichert, Oscar Ödülleri, Oscar Ödülleri, Oscar
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