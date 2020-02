92. Oscar Ödül Töreni: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt

Bu yıl 92. kez Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.

İlk açıklanan ödül En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında oldu. Ödülün sahibi Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla Brad Pitt oldu.

#Oscars Moment: Brad Pitt wins Best Supporting Actor for @OnceInHollywood pic.twitter.com/TSGjMB3v8P — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020 En İyi Animasyon Film: Toy Story 4 #Oscars Moment: See the winner for Best Animated Film: @Pixar's @ToyStory 4. pic.twitter.com/2xyTHyP0Yo — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020 En İyi Özgün Senaryo: Parasite filmiyle Bong Joon Ho ve Han Jin Won ​92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Uyarlama Senaryo: Jojo Rabbit © REUTERS / Oyuncu Natalie Portman, En İyi Yönetmen kategorisinde hiç kadın aday olmamasını kadın yönetmenlerin isimlerini taşıyan bir ceketle Oscar törenine katılarak protesto etti.

Joker'in 11 dalda aday olduğu 92. Akademi Ödülleri'nde The Irisman, Once Upon a Time in Hollywood ve 1917 de 10'ar dalda adaylıkla öne çıkan yapımlar.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de törende sunucu olmayacak. 92. Akademi Ödülleri'nde her kazananı farklı bir isim anons edecek.