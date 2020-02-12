ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik askeri yetkilerinin kısıtlanmasını öngören karar tasarısı hakkında Senato'ya "İran konusunda iyi işler yapıyoruz ve zayıflık göstermenin zamanı değil" mesajı gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da bugünkü oturumlarda tartışılan ve yarın oylaması yapılacak başkanın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan 'İran Savaş Yetkileri' tasarısı hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Söz konusu tasarının, ABD'nin güvenliği açısından 'çok önemli' olduğunu kaydeden Trump, "İran konusunda iyi işler yapıyoruz ve zayıflık göstermenin zamanı değil" ifadelerini kullandı.

Amerikan halkının büyük oranda İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini desteklediğini savunan Trump, "Benim elim kolum bağlansaydı, İran bayram edecekti" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, tasarının Senato'da kabul edilme ihtimaline ilişkin, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Partiyi utandırmak için çabalıyor. Bunun olmasına izin vermeyin" çağrısı yaptı.

Tasarı, Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine tarafından Senato'ya sunulmuştu.

Geçen ay ABD Temsilciler Meclisine, Demokrat vekil Elissa Slotkin tarafından sunulan benzeri bir tasarı, genel kuruldaki oylamada 194'e karşı 224 oyla kabul edilmişti.

Başkan Trump'ın, 'Kongre'nin izni ve bilgisi dışındaki İran'a karşı askeri yetkilerinin kısıtlanmasını' içeren tasarıda, "İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve İran'ın Irak'taki askeri üslere düzenlendiği balistik füze saldırısı, ABD ve İran arasında ciddi bir gerginliği tetikledi" ifadelerine yer verilmişti.

Diğer yandan sembolik bir anlam taşıyan ve bu sebeple Trump'ın imzasına ihtiyaç duyulmayan söz konusu tasarının, Temsilciler Meclisi tarafından Başkan'a gönderilen 'güçlü bir mesaj' olduğu belirtiliyor.