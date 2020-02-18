Trump: Erdoğan'la İdlib konusunu görüştüm

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yaşanan gelişmelere dair Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yorumda bulundu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İdlib'deki gelişmeler hakkında konuştum" ifadelerini kullandı.

Geçen saatlerde Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili "Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti" açıklamasında bulunmuştu.