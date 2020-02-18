Trump: ABD ile iş yapmayı kolaylaştırmak istiyorum, zorlaştırmak değil

ABD Başkanı Trump, "Biz ürün ve mallarımızı Çin ve diğer ülkelere satmak istiyoruz. Ticaret denilen şey budur. Bizimle iş yapılmasını imkansız hale getirmek istemiyoruz. Bu sadece siparişlerin başka bir yere gideceği anlamına gelir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeyle iş yapılmasını kolaylaştırmak istediğini belirterek, "Biz ürün ve mallarımızı Çin ve diğer ülkelere satmak istiyoruz. Ticaret denilen şey budur. Bizimle iş yapılmasını imkansız hale getirmek istemiyoruz. Bu sadece siparişlerin başka bir yere gideceği anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Trump, General Electric (GE) ve Fransız firması Safran'ın ortak girişimi olan CFM International firmasınca üretilen jet motorlarının Çin'e teslimatının durdurulmasını öngören bir tasarının gündemde olduğuna ilişkin ABD medyasında yer alan haberlere Twitter'dan yanıt verdi.

'Çin'in jet motorlarımızı almasını istiyorum'

Trump, şunları kaydetti:

"Biz ürün ve mallarımızı Çin ve diğer ülkelere satmak istiyoruz. Ticaret denilen şey budur. Bizimle iş yapılmasını imkansız hale getirmek istemiyoruz. Bu sadece siparişlerin başka bir yere gideceği anlamına gelir. Örneğin, Çin'in dünyanın en iyisi olan jet motorlarlarımızı almasını istiyorum. Kongre tarafından tasarlanmış olanlar da dahil olmak üzere bazı düzenlemelerin dolaştığı gördüm, bunlar gülünç şeyler."

....product and goods to China and other countries. That’s what trade is all about. We don’t want to make it impossible to do business with us. That will only mean that orders will go to someplace else. As an example, I want China to buy our jet engines, the best in the World.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2020

'ABD iş yapmaya açık'

Trump, ABD'nin iş yapmaya açık olduğunu ve yönetimindeki herkese talimat verildiğinin altını çizerek, "ABD ile iş yapmayı kolaylaştırmak istiyorum, zorlaştırmak değil" değerlendirmesinde bulundu.

....THE UNITED STATES IS OPEN FOR BUSINESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2020

ABD medyasında, Trump yönetiminin General Electric (GE) ve Fransız firması Safran'ın ortak girişimi olan CFM International firmasınca üretilen jet motorlarının Çin'e teslimatının durdurulmasını düşündüğü yönünde haberler yer almıştı.

Söz konusu haberlerde, CMF International'a Çin'e jet motoru ihraç etmesini sağlayan bir lisansın verilmesinin reddedilebileceği bildirilmişti.