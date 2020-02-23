Trump, Taliban ile anlaşma konusunda umutlu: Sanıyorum işe yarayacak, onlar da savaşmaktan yoruldu

ABD Başkanı Donald Trump, hem ABD'nin hem de Taliban'ın anlaşma yapmak istediğine vurgu yaparak anlaşmanın işe yarayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Hindistan'a yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, "19 yıldır Afganistan'dayız. Onların (Taliban) anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum, biz de anlaşma yapmak istiyoruz. Sanıyorum bu işe yaracayacak. Onlar artık savaşmaktan yoruldular." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında Afganistan'da 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasının beklendiğini belirtmişti.

Afganistan Milli Güvenlik Şurası da ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında Taliban'ın dün gece yarısından itibaren saldırılarını azaltacağını açıklamıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de ülkesinin, ABD ile Taliban arasındaki anlaşmada önemli bir rol oynadığını ve Afganistan'da "barış için yol haritası" oluşturulmasına yardım ettiğini bildirmişti.

Trump'ın Hindistan ziyareti

Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile iyi anlaştığını ve orada düzenlenecek etkinliğe milyonlarca kişinin katılacağını belirtti.

Hindistan'da iki gün geçirecek Trump'ın dünyaca ünlü Agra şehrindeki Tac Mahal'e ziyarette bulunması ve Hindistan Başbakanı Modi'nin memleketi Ahmedabad'da yaklaşık 100 bin kişiye hitap etmesi bekleniyor.

Trump, ayrıca Ahmedabad'da inşa edilen dünyanın en büyük kriket stadyumunun resmi açılışına da katılacak.

Trump'ın Hindistan ziyaretinde Pakistan'la ilişkiler ve Keşmir konusunun da ele alınacağı belirtiliyor.

Sanders'a tebrik

Trump, dünkü Nevada ön seçimlerini kazanan Demokrat Bernie Sanders'ı tebrik ettiğini söyledi.

Trump, Kongredeki bazı Demokratların Sanders'a ket vurmaya çalıştığını ve "Rusya, Sanders'ı destekliyor" iddiasının Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff tarafından ortaya atıldığını savundu.

Trump, "Eğer hile yapmazlarsa Sanders, Demokratların başkan adaylığını kazanabilir." değerlendirmesinde bulundu.