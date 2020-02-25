Kobe Bryant ve kızı Gianna için anma töreni düzenlendi

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve kızı Gianna için düzenlenen anma törenine Vanessa Bryant ve Michael Jordan’ın duygusal konuşmaları damga vurdu.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA’in efsanevi isimlerinden Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna için dün Los Angeles’taki Staples Center’da anma töreni düzenlendi.

Töreni salonda bulunanların yanı sıra, yaklaşık 20 bin kişi de salonun dışındaki dev ekrandan izledi.

‘Kobe, kız babalarının MVP’siydi’

Gözyaşları içinde duygusal bir konuşma yapan Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, "Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları evimizden birlikte aldı. Bebeğim, Gigi'mize iyi bak... Biz hâlâ en iyi takımız” dedi.

NBA’deki ‘En Değerli Oyuncu’ (MVP) ifadesine gönderme yapan Vanessa Bryant, “Kobe, kız babalarının MVP’siydi… Her zaman kızlara ne kadar güzel ve akıllı olduklarını söylerdi. Onlara nasıl cesur olmayı ve işler zorlaştığında ileri gitmeye devam etmeleri gerektiğini öğretti” diye konuştu.

© AFP 2019 / KEVORK DJANSEZIAN Kobe Bryant’ın eşi, Gigi'nin annesi Vanessa Bryant konuşmasını gözyaşları içinde tamamladı.

‘Gigi, kadın basketbolunda muazzam bir fark yaratabilirdi’

Kızı Gianna’nın 13 yaşında olmasına karşılık kadın sporculara erkeklerle eşit haklar tanınması konusunda mücadele ettiğini anlatan Vanessa Bryant, şu ifadeleri kullandı; “Kadın basketbolunda muazzam bir fark yaratabilirdi. Gigi, spor dünyasındaki kadınlara bakışı değiştirmeye motive olmuştu. Okul gazetesine kadınları savunan makaleler yazıyordu, NBA ile kadın basketbol ligi WNBA’de oynayan sporculara eşit ücret verilmemesinin adaletsizlik olduğunu anlatan yazılar yazıyordu. Gerçekten WNBA oyuncuları için olumlu değişiklikler yaptığını hissediyorum, onun nihai hedefi WNBA’de oynamaktı.”

© REUTERS / Jayne Kamin-Oncea Kobe Bryant ve kızı Gianna için düzenlenen anma törenine pek çok hayran katıldı.

Jordan: Kobe’yi tanıdıkça olabileceğim en iyi ağabey olmak istedim

Daha sonra sözü devralan NBA'in yaşayan efsanesi Michael Jordan da konuşması sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı. Bu durumu da kendince yorumlayan Jordan, "Önümüzdeki 3-4 yıl boyunca yeni 'Ağlayan Jordan' resimlerine maruz kalacağım" sözleriyle salondakileri güldürdü.

Jordan, "Kobe ölünce benim de içimde bir parçam öldü. Kobe’yi tanıdıkça olabileceğim en iyi ağabey olmak istedim" dedi.

Kobe'nin yaptıklarından ilham aldığını söyleyen Jordan, “Eve gidip bir kız babasına dönüşmek, onlara sarılmak ve anne-baba olarak bize gösterdikleri sevgiyi, gülümsemeleri görmek için sabırsızlanıyorum. O bana bunu öğretti” diye konuştu.

"I can't wait to get home to become a girl dad, and to hug them and to see the love and the smiles that they bring to us as parents. He taught me that."



Michael Jordan tearfully pays tribute to Kobe https://t.co/NY1kjRUXSg pic.twitter.com/yTNju9Msvj — CBS News (@CBSNews) February 24, 2020

Beyonce, Alicia Keys, Aguilera sahne aldı

Törende ünlü yıldız Beyonce da sahne aldı. Arkadaşı Kobe Bryant'ın anısına sahneye çıkan Beyonce, ‘Halo’ adlı şarkısını “Buradayım çünkü Kobe’yi seviyorum ve bu onun en sevdiği şarkılardandı. Bu şarkıyı çok yüksek sesle söylemenizi istiyorum, sizin sevginizi duyacaklar" diyerek seyircilere çağrıda bulundu.

Vanessa Bryant'a hitaben bu şarkının sözlerini de değiştiren Beyonce, şarkıyı ‘Hissedebiliyorum / O (Kobe) senin halen olacak / O (Gianna) senin halen olacak’ diye söyledi.

#Beyoncé sang a heartfelt rendition of ‘Halo’ for Kobe and Gianna’s memorial ❤️ #KobeFarewell

pic.twitter.com/1ulkCR89Gu — British GLAMOUR (@GlamourMagUK) February 25, 2020

Anma töreni için sahneye çıkan yıldızlardan biri de Alicia Keys'ti. Keys, piyanonun başına geçerek Kobe ve Vanessa Bryant’ın favori parçalarından biri olan Beethoven'ın Ayışığı Sonatı'nı çaldı. Daha sonra sahne alan Christina Aguilera da ‘Ave Maria’yı seslendirdi.

Alicia Keys plays Beethoven's “Moonlight Sonata” at the Celebration of Life Kobe & Gianna. It was one of Kobe & Vanessa’s favorite scores.🙏🏾 #RIPMamba #RIPGIGI pic.twitter.com/D4wYjHG6ug — KW Lifestyle (@KW_Lifestyle) February 24, 2020

Los Angeles'ın Calabasas bölgesinde 26 Ocak'ta meydana gelen kazada 41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant ile pilot Ara George Zobayan dahil dokuz kişi hayatını kaybetmişti.