ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Afganistan'da paralel devlete karşıyız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, birleşmiş ve bağımsız bir Afganistan'ı desteklediklerini ancak ülke içinde paralel bir hükümet kurma girişimine şiddetle karşı çıktıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazılı açıklamasında, Afganistan’da son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her iki adayın da kazandığını açıklamasına atıfta bulundu ve bu ülkedeki barış sürecini değerlendirdi.

ABD olarak Afganistan'ın istikrara ve bağımsızlığına kavuşması için yoğun çaba sarfettiklerini belirten Pompeo, cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Eşref Gani'nin ülkede barışı ön plana alan bir hükümet üzerinde anlaşılması için yapılan müzakerelerin süreceğini belirtmesinden mutluluk duydularını vurguladı.

Pompeo, "Afgan halkının barışa duyduğu özlemin farkında olan ABD, iki tarafın bir anlaşmaya varması için çalışmaktadır ve tüm partileri bu hedefe doğru götürme çabasında kararlıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'da olası bir "paralel hükümet kurma girişimine" şiddetle karşı çıktıklarını belirten Pompeo, "ABD-Taliban Anlaşması ve ABD-Afganistan Ortak Bildirgesi bizlere tarihi bir fırsat sunuyor. Kapsayıcı bir hükümete ve birleşik Afganistan'a öncelik vermek, ülkenin geleceği ve özellikle de barışın sağlanması adına çok önemlidir" ifadelerini kullandı.