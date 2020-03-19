ABD Kongresi, ücretsiz koronavirüs testi imkanı sağlayan tasarıyı onayladı

ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs testi yapılmasına imkan tanıyan yasa tasarısı, Kongre'nin her iki kanadından onay aldı.

ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısı, Kongre'nin her iki kanadından onay aldı.

Cumartesi günü Temsilciler Meclisi'nde onay alan 'İlk Önce Aileler Koronavirüs Cevabı Yasası' başlıklı yasa tasarısı, bugün ABD Senatosu'nda oylandı.

Senato'daki 100 senatörden 90'ının desteklediği tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek.

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, tasarıyı derhal onaylayacağını belirtmişti.

Söz konusu tasarı, ABD'liler için ücretsiz Covid-19 testi, ücretli hastalık izninin yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi, eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngörüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı son verilere göre, ABD'deki Covid-19 vaka sayısı 7 bin 323'e, ölü sayısı 115'e yükseldi.