New York Valisi'nden gençlere: Superman değilsiniz

Koronavirüs vaka sayısının 1000'i geçtiği ülkelerin başında gelen ABD'de New York Valisi Cuomo kameralar karşısında bir kez daha gençlerden yana dert yandı. Gençlerin virüsün kendilerini etkilemeyeceğini düşündüğünü ama bunun bir hata olduğunu vurgulayan Cuomo, "Superman değilsiniz. Size de bulaşabilir" dedi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkezi haline gelen New York eyaletinde gençlerin ikazlara uymayıp sokağa çıkma ısrarı Vali Andrew Cuomo'yu kızdırdı.

Cuomo, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasına aldanıp virüsün kendilerine etki etmeyeceğini düşünen gençlere süper kahraman olmadıklarını hatırlattı; "Süperman değilsiniz, bu virüs size de bulaşabilir" diye sitem etti.

“You’re not Superman and you’re not Superwoman”: 54% of New York Coronavirus cases are ages 18-49, Gov. Cuomo says https://t.co/chAkvSVdeD pic.twitter.com/TOvbsNidtN — CBS News (@CBSNews) March 21, 2020

'Kendi fikirleriniz olabilir ama hakikatler kişiye özel olamaz'

Vaka sayısının 10 bini geçtiği ve bu istatistikle Washington ve Kaliforniya gibi büyük eyaletleri geride bırakan New York'ta dün basın toplantısı düzenleyen Cuomo, "Uyarılara aldırış etmeyen gençlerle bir sorunumuz var. Bunu daha önce de dile getirmiştim ama durumun düzeldiği yok" diye sözlerine başladı.

Eyaletteki vakaların yüzde 54'ünün yaş aralığının 18-49 olmasına rağmen özellikle New York City'de gençlerin evde durmamakta direttiğinin altını çizen Cuomo, "Kendi fikirleriniz olabilir ama hakikatler kişiye özel olamaz. 'Virüs gençleri etkilemiyor.' Yanılıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

'İnsanlara hiç farkında olmadan zarar verebilirsiniz, kamu sağlığını korumak toplumsal sorumluluğun bir parçası'

"İşte bu yüzden, Süperman değilsiniz" diyerek bir kez daha gençleri uyaran Cuomo, "Bu virüs size de bulaşabilir. Sevdiğiniz birine ya da başkalarına hiç farkında olmadan zarar verebilirsiniz" dedi.

Basın toplantısının ardından sokaklardaki durumu kendi gözleriyle görmek için dolaşacağını söyleyen Cuomo, "Buna bir son vermek zorundasınız çünkü insanları tehlikeye atıyorsunuz" deyip "Kamu sağlığını korumak toplumsal sorumluluğun bir parçasıdır" hatırlatması yaptı.

Fransa İçişleri Bakanı önlemlere uymayanlara 'Embesil' demişti

Koronavirüs salgının merkezi Avrupa'da da yetkililer halkın 'Dışarı çıkmayın' uyarılarına aldırmamasından şikayetçi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner geçen hafta yaptığı bir açıklamada ülkede koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri çiğneyenlerin 'embesil' olduğunu söylemişti. Castaner "Bazıları kuralları çiğneyince kendini modern çağ kahramanı sanıyor - ama onlar birer embesil ve kendilerine de tehdit oluşturuyor" demişti.

Dün 793 kişinin daha hayatını kaybettiği İtalya'da da Sicilya'daki Delia Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri şu sözlerle sitem etmişti: "Ben 20 yıl boyunca koştum, spor yaptım. Bu zamana kadar çevremde en fazla 20 kişinin koştuğunu gördüm. Şimdi kentteki herkes aniden sporsever oldu. Bu kadar insan aniden spor aşığı oldu. İnsanlar ev partileri yapıyor. ‘Güzel günler gelecek’ afişi hazırlamak için 20 kişi bir araya geliyor. Virüs böyle yayılıyor. 'Her şey güzel olacak' diyorsunuz, ancak böyle davranarak, insanların sağlını tehlikeye atarak nasıl güzel olacak?”