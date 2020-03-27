Koronavirüs salgınına rağmen: ABD Uzay Kuvvetleri ilk roketini fırlattı

ABD Uzay Kuvvetleri, haberleşme uydularını taşıyan roketin, Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'den fırlatıldığını belirtti.

Feel the heat! The ULA Atlas V 551 leaves the launch pad on 2.6 million pounds of thrust from its kerosene-fueled main engine and five side-mounted solid rocket boosters.



📸 by United Launch Alliance pic.twitter.com/CbFCbp7POJ — ULA (@ulalaunch) March 27, 2020

Kaliforniya'daki Uzay ve Füze Sistemleri Merkezi Şefi General John F. Thompson, koronavirüs salgınına rağmen ABD Uzay Kuvvetlerinin Atlas V roketinin, 6 bin 168 kilogramlık uydularla uzaya gönderildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı geçen yıl aralık ayında resmen kurulmuştu.