ABD, Türkiye'ye LNG ihracatını ocakta önemli oranda artırdı

Bakanlığın verilerine göre Aralık 2019'da Türkiye'ye hiç LNG ihracatı gerçekleştirmeyen ABD, ocak ayında bu kalemde ciddi bir artış kaydedilmesini sağladı.

Ocak ayında Türkiye, ABD'den LNG ithal eden ülkeler arasında 3. sırada yer aldı. 44.625 metreküp LNG alan Güney Kore ile 32.2 milyar metreküp LNG alan Japonya ilk iki sırada yer aldı.

ABD, daha önce Aralık 2018'de Türkiye'ye 282 metreküp LNG satmıştı.