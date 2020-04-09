ABC: ABD istihbaratı kasım ayında Vuhan'daki koronavirüs hakkında uyarıda bulundu

ABC’nin kaynaklarına göre, hastalıkla ilgili ele geçirilen veriler ve uydu görüntülerinin analizine dayanan ilk bilgilerle birlikte, Çin’deki salgının Asya’daki ABD askeri güçlerine tehdit oluşturabileceği ve büyük bir felaket haline gelebileceği yönündeki tespitler Ulusal Tıbbi İstihbarat Merkezi’nin (NCMI) raporunda ayrıntılı olarak yer aldı.

ABC, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasıyla ilgili olarak ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı, Genelkurmay Başkanlığı ve Beyaz Saray'ın defalarca bilgilendirildiğini vurguladı.

ABC ayrıca, aralık ayında üst düzey politikacıların katılımıyla bu konuyla ilgili düzenli brifinglerin yapıldığını ve ocak ayında Başkan Donald Trump’ın durumun gelişimi hakkında günlük olarak bilgilendirildiğini kaydetti.