ABD Senatosu'ndan itiraf: Rus medyasının seçimlere müdahalesiyle ilgili iddialar eski verilere dayanarak yapıldı

ABD istihbaratının, Russia Today (RT) ve Sputnik’in 2016 başkanlık seçimlerine yönelik Rus müdahalesindeki rolüyle ilgili iddialarının eski verilere dayandığı belirtildi.

ABD Senatosu'na bağlı İstihbarat Komitesi bugün, ülke istihbaratının Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik çalışmalarla ilgili raporunun dördüncü bölümünü yayınladı. Rapor, 2017 başlarında, eski Başkan Barack Obama döneminde yayınlanmış, Rusya’ya yöneltilen suçlamalara esas olmuştu.

Ülke istihbaratının, 'Rus devlet platformlarının oluşturduğu propagandanın çok boyutlu müdahale kampanyasındaki rolünü' daha geniş yelpazede incelemesi gerektiği belirtilen raporda, "Demokrat Parti Ulusal Komitesi’ne ait bilgilerle ilgili WikiLeaks yayınlarının, RT ve Sputnik tarafından nasıl sunulduğuna dair açık kaynaklardan alınan röportajlar, Rusya’nın propaganda kullandığına ilişkin istihbarat raporunu güçlendirirdi" ifadeleri yer aldı.

Senatörler, istihbarat raporunda yer alan, Rus medyasının 'propagandadaki' rolüne ilişkin analizinin, Aralık 2012 tarihli istihbarat raporunun kopyalanmış hali olduğuna işaret ederek 'açık kaynaklardan alınabilecek yeni verilerin dahil edilmesi gerektiğini' belirtti.

ABD'li senatörler, istihbarat raporunda, 'Rusya'nın ABD’deki 2008 ve 2012 seçimlerine müdahalesine ilişkin önemli verilerin sunulmadığını' kaydetti.

RT ve Sputnik’in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, 2017’de ABD istihbaratının raporu çıkınca, bu belgenin eski verilerden oluştuğuna dikkat çekmişti.

Simonyan, "Bu konu geliştirilmedi, kaynaklar belirtilmedi, istihbarat verileri eski ve/veya yanlış, özet ilkokul öğrencisi tarafından yazılmış gibi" ifadelerini kullanmıştı.