Siyah gencin beyaz katilleri nihayet gözaltında: Atlanta Belediye Başkanı Trump'ı ırkçı saldırıları teşvikle suçladı

ABD'de jogging yapan siyah genci öldüren eski polis memuru baba ile oğlunun cinayetin videosunun ortaya çıkması üzerine iki ay gecikmeli şekilde gözaltına alınması büyük tepki çekti. Tartışmalara katılan Atlanta Belediye Başkanı Bottoms, cinayetten Trump yönetiminin ırkçı saldırılara açık veren söyleminin sorumlu olduğunu savundu.

ABD'nin Georgia eyaletinde evinin yakınında koşarak spor yapan Afro Amerikalı Ahmaud Arbery'nin (25) iki beyaz baba-oğul tarafından şubat ayı sonunda vurulmasının ardından cinayetin görüntülerinin ilk kez ortaya çıkması ortalığı karıştırdı.

My latest:



Ahmaud Arbery was killed after at least two white men --Gregory McMichael & his son Travis McMichael -- chased & shot him. No charges have been filed. But, a shocking video depicting the incident has emerged & is stirring outrage nationwide. https://t.co/inKcnXWmHS — Yamiche Alcindor (@Yamiche) May 6, 2020

Arbery'nin hırsız olduğunu, meşru müdafaa için onu vurduklarını iddia edip serbest kalan eski polis memuru Gregory McMichael (64) ile oğlu Travis McMichael'ın (34) siyah genci takip edip kasten hedef aldıklarını ortaya koyan cep telefonu kayıtları geçen hafta yayımlandı.

A black man who was jogging in his neighborhood got slaughtered & no one's saying or doing anything. Black people deserve better than what the world gives us. We're treated as less than human. The murderers' names are Gregory/ Travis McMichael. SPREAD NOW.#JusticeforAhmaudArbery pic.twitter.com/pvNLEvhkbU — Emory #BLM (@EmsGotIt) May 5, 2020

Bunun üzerine polis eskisi baba ile oğlu iki ay gecikmeli şekilde, 'cinayet ve ağır fiili saldırı suçlamalarıyla' gözaltına alındı.

The mugshots of Gregory and Travis McMichael, who have been charged with the murder of Ahmaud Arbery. pic.twitter.com/O0M6vPMs1Q — Yamiche Alcindor (@Yamiche) May 8, 2020

Renkli İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik'in (NAACP) Georgia kolu, 8 Mayıs'ta ilgili mahkemenin önünde protesto gösterisi düzenleyerek cinayeti ve örtbas çabasını protesto etti.

Jackie Johnson should have immediately had Travis and Gregory McMichael arrested for murder. District Attorneys are elected to pursue justice - not engage in judicial malpractice.



Call (912)554-7200 and demand she resign now. #NotForgotten #GaPol #IRunWithMaud pic.twitter.com/k1jtluXnIP — Georgia NAACP (@Georgia_NAACP) May 4, 2020

ABD'de genelde cezasız bırakılan silahsız siyahların polis tarafından öldürülmesi zincirinde yeni bir halka oluşturan Ahmaud Arbery cinayetiyle ilgili Jay-Z, Alicia Keys, Meek Mill, Yo Gotti gibi önde gelen müzisyenler eyalet valisi, adalet bakanı ve savcısına hitaben 'bu kez adaletin yerini bulmasını' talep eden mektup yayımladı.

Eyalet başkenti Atlanta'nın Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms ise cinayetten 'Başkan Donald Trump ile yönetiminin söylemini sorumlu tutan' açıklamalar yaptı.

CNN'e konuşan siyah kadın siyasi, "Bu 2020 yılında bir Afro Amerikalı erkeğin linç edilmesidir" değerlendirmesini yaptı.

Videonun yarattığı öfke karşısında eyalet adalet bakanı 'polisin olayı nasıl ele aldığını en başından inceleme' sözü verirken, Atlanta Belediye Başkanı da 'görüntüler kamuoyunun tepkisini çekmeseydi iki beyaz erkeğin resmen suçlanmayacağını' belirtti.

Arbery cinyetini 'Trump yönetiminin söylemi' ve 'en tepedeki liderlik yoksunluğuna' da bağlayan Keisha Lance Bottoms, şöyle devam etti:

"Bu, Beyaz Saray'dan çeşitli şekillerde çıktığına tanık olduğumuz söylemle ilgili cebelleştiğimiz daha büyük sorunun parçası. Bence aksi takdirde 2020'de görmeyeceğimiz şeyleri ırkçı olmaya eğilimli pek çok kişinin aleni şekilde yapmasına açık çek veriliyor."