De Niro: Koronavirüsten kaç kişinin öldüğü Trump'ın umurunda değil

ABD sinemasının dev oyuncusu, her fırsatta yerdiği Trump'ı bu kez koronavirüs krizinde 'yaptıkları karşısında herkesin apışıp kaldığı zırdeli' diye tasvir ederken 'kaç kişinin öldüğünü umursamamakla' da suçladı.

ABD'de Başkan Donald Trump'ı en çok ve en sert eleştiren isim olan ünlü aktör Robert De Niro, bu kez Trump'ı koronavirüs krizindeki performansından vurdu.

New York'taki evinden BBC'nin Newsnight programına bağlanan 76 yaşındaki aktör, 'zırdeli' diye nitelediği Trump'ın koronavirüsten 'kaç kişinin öldüğünü umursamadığını' öne sürdü.

The actor slammed Trump's "appalling" handling of the coronavirus pandemic, calling the president a "lunatic." https://t.co/SPfA0VuVc3 — HuffPost (@HuffPost) May 13, 2020

'Beyaz Saray Koronavirüs Gücü'nün üyelerinin Trump'a karşı çıkmaktan kaçınma çabasının Şekspiryen olduğunu' söyleyen De Niro, "Başımızdaki delinin saçmaladıklarının etrafında kıvırıyorlar... Dehşet verici" diye konuştu.

"Korkutucu, çünkü bu adamın yaptıkları karşısında herkes bir nevi apışıp kalıyor ve sersemliyor" vurgusu yapan ünlü aktör, Trump'la çatışmaktan çekinmeyen New York Valisi Andrew Cuomo'nun koronavirüs krizine verdiği karşılığı bir kez daha övdü.

"Cuomo müthiş iş çıkardı. Onun yaptıklarını Trump'ın yapmış olması gerekirdi, ama nasıl yapacağına dair hiçbir fikri yok" diyen De Niro, geçen hafta talk şovcu Stephen Colbert'e koronavirüs konulu film çekilirse New York Valisi'ni canlandırmak istediğini söylemişti.

The Irishman filmiyle yeniden gündem olan Oscar ödüllü aktör, Trump'ın 'sadece Kasım 2020 başkanlık seçimine odaklandığını, kaç kişinin öldüğünün, Amerikalıların yaşamlarına ne olduğunun umurunda olmadığını' dile getirdi.

BBC sunucusunun bu sözlerinin Trump destekçilerinde ters tepeceği uyarısı üzerine De Niro şöyle konuştu:

"Trump'ın umursar gibi yaptıkları aslında en çok hor gördüğü, en umursamadığı kişiler. Onlar kendilerini kandırabilir, ama Trump'ın umurunda değiller."

Her ödül töreni konuşmasında Trump'ı yerden yere vuran ünlü aktör, 2018 Tony Ödüllerinde "Sadece bir tek şey söylemek istiyorum ….tir Trump" deklerasyonunda bulunmuş, geçen yıl da 'Trump'ın suratına bok dolu torba fırlatmak istediğini' açıklamıştı.

Demokrat Parti taraftarı sanatçı, 2016 başkanlık seçiminde Hillary Clinton'a, bu yılki seçimde Joe Biden'a destek açıkladı.