Floyd protestolarının sürdüğü ABD'de siyah öğrencilere ‘aşırı güç’ kullanan polisler kovuldu

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kenti Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms yaptığı açıklamada, protestolarda 2 üniversite öğrencisini gözaltına alırken "aşırı güç" kullanan 2 polisin kovulduğunu, 3 polisin de masa başı göreve alındığını söyledi.

BREAKING: Atlanta Mayor Keisha Lance Bottoms announces two officers who arrested a Spelman College and Morehouse College student using excessive force and a taser are now fired. Three others are on desk duty. pic.twitter.com/0faMdJSoc8 — Hayley Mason (@HayleyMasonTV) May 31, 2020

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Bottoms, 30 Mayıs akşamı yerel basına yansıyan görüntülerle ilgili olarak Atlanta Emniyet Müdürü Erika Shields ile polis kameralarını incelediklerini belirtti.

Görüntülerin incelenmesinin ardından "aşırı güç" kullanan 2 polisin kovulmasına ve 3 polise de masa başı görev verilmesine karar verildiğini kaydeden Bottoms, "Aşırı güç kullanımı hiçbir zaman kabul edilemez" dedi.

🚨BREAKING🚨 Mayor @KeishaBottoms announces the termination of 2 Atlanta Police Department officers involved in last nights incident with Morehouse and Spelman college students. pic.twitter.com/rZ4udbur4U — Francesca Amiker (@FranTVHost) May 31, 2020

​Bottoms, gözaltına alınanlardan Taniyah Pilgrim'ın herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadan, Messiah Young'ın da hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talimatıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Emniyet Müdürü Shields, görüntülerin oldukça "şok edici" olduğunu dile getirdi.

Shields, konuyla ilgili özür dileyerek, polis memurlarının davranışlarının kabul edilemez ve daha çok korkuya neden olduğunun farkında olduğunu vurguladı.

Atlanta polisinden edinilen bir rapora göre, Young polisten kaçmaya çalışmak ve askıya alınan ruhsatla araç kullanmakla suçlanıyor.

‘Bugün ölmeyeceğim’

Görüntülerde, polisin Spelman College ve Morehouse College adlı üniversitelerde okuyan siyah Pilgrim ile Young'ı arabadan zorla indirmeye çalıştığı görülüyor.

FIND THEIR NAMES AND HELP THEM THEY GO TO SPELMAN COLLEGE AND MOREHOUSE COLLEGE pic.twitter.com/6D3ffj2SnA — Jac #BLACKLIVESMATTER (@tozierkive) May 31, 2020

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Aracın kapılarına gelen polislerin, arabadan inmeye çalışan Pilgrim'e şok tabancasıyla müdahale ederek indirdiği görüntüler kameraya yansıyor.

Aracın şoför koltuğunda oturan Young'ın polisin açtığı kapıyı kapatırken "Bugün ölmeyeceğim" dediği duyuluyor.

Kırdıkları camdan şok tabancasıyla müdahale ederek Young'ı da araçta indiren polislerin, "Elini cebinden çıkar. Silahı var. Silahı var. Silahı var" dedikleri duyuluyor.

Polis, Young'ın ellerini arkadan bağlayarak götürüyor.

Görevden alınan polislerin dedektifler Ivory Streeter ile Mark Gardner olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis raporlarında herhangi bir silahın ele geçirildiğine dair bir bilgi yer almadı.

Atlanta'da 29 Mayıs akşamı gösterilen şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Polis, dün, 150'dan fazla göstericiyi taş attıkları ve camları kırdıkları gerekçesiyle gözaltına aldıklarını açıkladı.