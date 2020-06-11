Donald Trump Jr'ın 'özel muamele' gördüğü av gezisi devlete 77 bin dolara mal olmuş

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr’ın, Moğolistan’da soyu tükenmekte olan ve özel av izni gerektiren bir koyunu vurduğu 'ünlü' gezisinin devlete yaklaşık 77 bin dolara mal olduğu ortaya çıktı.

Donald Trump Jr’ın av skandalıyla gündeme gelen Moğolistan gezisinin faturasının da bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı.

Washington merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan ‘Citizens for Responsibility and Ethics’ (Sorumluluk ve Etik için Vatandaşlar-CREW) tarafından elde edilen verilere göre, sekiz günlük bu gezi ABD vatandaşlarına 76 bin 859 dolara mal oldu. Bu tutar daha önce 17 bin dolar olarak açıklanmıştı.

CREW tarafından yapılan açıklamada, bu tutarın Gizli Servis koruması için harcandığı belirtildi. Beyaz Saray’a yakın kaynaklarsa, Donald Trump Jr’ın kendi gezi masraflarını karşıladığını ancak beraberinde götürdüğü Gizli Servis çalışanlarına ait masrafların devlet tarafından karşılandığını söyledi.

CREW, “Başkanın oğlu olarak Donald Trump Jr, Gizli Servis tarafından korunmaya hak kazanıyor, korunmalı da. Ancak vergi mükellefleri onun ödüllü avlarını ve başlıca siyasi bağışçılarla ya da yabancı liderlerle etkileşimini kolaylaştırmak için ne kadar ödediğini bilmeyi hak ediyor” dedi.

Don Jr. went to Mongolia with a political donor and shot an endangered sheep.



The Secret Service told us it cost taxpayers $17,000.



We told them to check again.



They told us it cost taxpayers more than $75,000. https://t.co/lMRUEV4kTO — Citizens for Ethics (@CREWcrew) June 9, 2020

'Özel muamele' ile avlandı, izni bir ay sonra aldı

ABD'li araştırmacı medya kuruluşu ProPublica tarafından ortaya atılan iddiaya göre Donald Trump Jr, 2019 yazı başlarında Moğolistan’da bir av gezisine çıkarak, bu coğrafyaya özgü nadir bir tür olan ve soyu tehlike altında bulunan, Argali olarak bilinen koyunlardan birini avladı.

Büyük boynuzlara sahip olan Argali, Moğolistan’da ‘ulusal zenginlik’ olarak kabul ediliyor. Bunlardan birini öldürmek için ‘özel bir izin’ gerekiyor. Uzmanlara göre bu izin de genellikle para, bağlantılar ve siyaset yoluyla sağlanıyor.

ProPublica’nın iddiasına göre, Donald Trump Jr, hayvanı öldürüp ülkeden ayrıldıktan bir ay sonra bu izni aldı. Bu süreçte baba Donald Trump ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Haltmaagiyn Battulga, 31 Temmuz 2019'da Beyaz Saray’da bir araya geldi. Av konusunun bu görüşmede gündeme geldiği ve ‘ABD başkanının oğlu için özel bir durum yaratılma ihtimali’ konuşuldu.