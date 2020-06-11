Seattle Belediye Başkanı'ndan, 'Seattle iç teröristlerin egemenliğine geçti' diyen Trump'a: Sığınağına dön

Seattle'ın Demokrat Belediye Başkanı Jenny Durkan, "Siyahların Hayatı Önemlidir" etiketi ile Twitter hesabından Trump'a verdiği yanıtta, "Hepimizi güvende tut. Sığınağına geri dön" ifadelerini paylaştı.

Make us all safe. Go back to your bunker. #BlackLivesMatter https://t.co/H3TXduhlY4 — Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) June 11, 2020

Washington eyaleti Valisi Jay Inslee de "Hükümeti yönetmeye kapasitesi olmayan bir adam Washington eyaletinin işine karışmamalı" diyerek, Trump'a "Tweet atmayı bırak" çağrısında bulundu.

Seattle'daki gösterileri 'aşırı solcu grupların kontrol ettiği' yönündeki iddialara ise Belediye sözcüsü Lori Patrick, "Herhangi bir silahlı Antifa militanı ile etkileşim olmadı, yine de durumu yakından izliyoruz" diyerek reddetti.

Trump'ın 'Seattle'ın egemenliği iç teröristlere geçti' suçlaması

Siyah Amerikaşı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Seattle'da düzenlenen protestolarda, bir grup göstericinin dün belediye binasını işgal etmesi ve meclis binasına 'Seattle Otonom Bölgesi' tabelası asması Trump'ı öfkelendirmişti.

Washington Valisi İnslee ile Seattle Belediye Başkanı Durkan'a Twitter'dan tepki gösteren Trump, "Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı. Hızlı hareket edin" çağrısında bulunmuştu.

Trump, "Radikal solcu Demokratlar tarafından yönetilen Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti. Kanun ve nizam!" ifadelerini kullanmıştı.