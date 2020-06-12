ABD'den Çin'e yeni misilleme: Üç uçak gemisi Hint Pasifiği'nde devriye görevine çıktı

Washington ile Pekin arasında ticaret-teknoloji savaşı, koronavirüs pandemisi, Hong Kong ve Güney Çin Denizi'ne askeri konuşlandırmalar nedeniyle tırmandıkça tırmanan gerilime yeni bir unsur eklendi.

Tayvan'ın Çin'in 'yasadışı' ve 'vahim düzeyde provokatif' diye kınamasına yol açacak şekilde ABD askeri kargo uçaklarının adanın hava sahası üzerinden uçmasına izin vermesinin ardından, bu kez ABD donanmasına ait üç uçak gemisi yaklaşık üç yıl aradan sonra Hint Pasifiği sularında devriye görevine çıktı.

Bu, ABD'nin aktif uçak gemisi gruplarının dörtte birinden fazlasının üzerilerindeki savaş uçakları ve helikopterlerin yanısıra kendilerine eşlik eden kruvazör, destroyerler ve diğer destek gemileriyle birlikte Hint Pasifiği bölgesinde faaliyete geçmesi anlamına geliyor.

US deploys quarter of its carrier strike force fleet to Indo-Pacific as China tensions soarhttps://t.co/R8YpsoNmbG — Sputnik (@SputnikInt) June 12, 2020

Sputnik, çarşamba günü, USS Nimitz uçak gemisinin Kaliforniya'daki San Diego'dan, USS Ronald Reagan uçak gemisinin Japonya'daki Yokosuka'dan demir alarak Pasifik'e yöneldiklerini bildirmişti.

Her ikisi de Nimitz-sınıfı nükleer güçle çalışan uçak gemisinde onlarca savaş uçağı, keşif uçağı, helikopterin yanısıra ileri teknoloji elektronik savaş sistemleri, gemisavar, uçaksavar ve kısa menzilli gemi hava savunma sistemleri bulunuyor.

Bu vuruş grupları, geçen hafta Guam'dan ayrılan USSR Theodore Roosevelt uçak gemisi ile birlikte Hint Pasifiği bölgesine konuşlandırıldı.

ABD donanmasının Hint Pasifiği Komutanlığı operasyonlar yöneticisi Tuğamiral Stephen Koehler, Hawaii'den Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, Çin'in Güney Çin Denizi'nde yavaş ve düzenli askeri mevziler inşa ettiğini, son olarak Spratly (Nanşa) takımadalarında Fiery Cross Resifine uçak konuşlandırdığını anlattı.

Koehler, Hint-Pasifiği'ndeki gemilerin müttefiklerle çalışmayı sürdüreceğini, talimler yapacağını ve tartışmalı bölgelerde devriye görevi yürüteceğini söyledi.