ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nden 'Libya'daki çatışmalara son verilsin' çağrısı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nde, Libya’daki taraflara, silahlı çatışmalara son verip müzakerelere devam etme çağrısı yapıldı.

Konseyin Twitter sayfasından paylaştığı açıklamada, “ABD, Libya’daki tüm tarafların askeri gerilimi tırmandırmasına kararlılıkla karşı çıkıyor. Tarafları ateşkes taahhütlerini üstlenmeye ve derhal müzakerelere devam etmeye çağırıyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) 5+5 grubu, Kahire’nin girişimi ve Berlin süreci kapsamındaki müzakerelerde sağlanan ilerlemeyi baz almalıyız” ifadelerine yer verildi.

The United States strongly opposes military escalation in #Libya - on all sides. We urge parties to commit to a ceasefire and resume negotiations immediately. We must build on progress made through the UN‘s 5+5 talks, the Cairo Initiative, and the Berlin process. — NSC (@WHNSC) June 22, 2020

​Eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden beri Libya'da iktidar farklı güç merkezleri arasında bölünmüş durumda. BM'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Trablus'ta yer alırken, ülkenin doğusundaki hükümet Hafter'e destek veriyor. UMH Türkiye, LUO ise Mısır tarafından destekleniyor.

Kahire'nin Libya'da ateşkes girişimi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, daha önce Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ve onu destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Libya'da silahların susmasını ve siyasi çözümün koşullarını öngören yeni ateşkes girişimini duyurmuştu.

Mısır liderinin açıklamasına göre yeni girişim, Libya'daki üç bölgenin Başkanlık Konseyi'nde eşit olarak temsil edilmesi, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve anayasa beyannamesinin kabulü gibi maddeler içeriyor.