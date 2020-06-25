Venezüella'ya benzin taşıyan İran tankerlerinin kaptanlarına ABD yaptırımı

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Güney Amerika ülkesi Venezüella'nın ABD yaptırımları yüzünden rafinerilerini çalıştıramadığı için akaryakıt desteğine çağırdığı İran'ın bu işe koştuğu kaptanlara Trump yönetiminden yaptırım geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella ile İran'a uyguladığı ekonomik yaptırım-askeri baskı kıskacında yeni perde, İran'ın Venezüella'ya benzin yardımında bulunmak için gönderdiği 5 tankerin kaptanlarına yaptırım açıklandı.

Basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, devirmeye çalıştıkları Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile iş yapmamaları yönünde denizcileri uyardı.

5 İran tankerinin 1.5 milyon varil benzin ve ilgili unsurları Maduro hükümetine ulaştırdığını belirten Pompeo, tankerlerin kaptanlarının yaptırımlar kapsamında mal varlıklarının dondurulacağını, kariyerlerinin ve geleceklerinin zarar göreceğini söyledi.

Pompeo, Trump yönetiminin bir dizi darbe girişimi dahil her türlü desteği vermesine rağmen Maduro'yu koltuktan indiremeyen muhalif lider Juan Guaido'yu desteklemeye devam ettirdiklerini teyit etti. Trump'ın Guaido'dan hayal kırıklığı yaşadığı, basına sızmıştı.

ABD yaptırımları nedeniyle Venezüella'nın petrol ihracatı 70 yılın en düşük seviyesine inmesi ve ekonominin çökme noktasına gelmesine rağmen Maduro halk desteğiyle iktidarda kalmayı başardı.

Pompeo'ya Twitter'dan yanıt veren Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, yaptırımları 'küstahlıkta ifrat' diye nitelerken "Trump'ın şahinlerinin tüm Venezüellalılardan nefret ettiğine yeni bir kanıt" dedi.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musavi de bunun ABD'nin her iki ülkeye baskı kampanyasındaki başarısızlığının itirafı olduğuna dair tweet attı.

Musavi, İran ile Venezüella'nın 'yasadışı ABD yaptırımlarına' karşı koymada her zamankinden kararlı olduğunu dile getirdi.