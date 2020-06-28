Rusya'nın Taliban'a para verdiği istihbaratı olduğu iddiasına Trump'tan yanıt: Yalan Haber NYT, kaynağını açıkla

'Avrupa'da suikast girişimleriyle bağlantılı Rus istihbarat biriminin Taliban militanlarına Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiğine' dair Washington'ın elinde istihbarat olduğunu iddia eden The New York Times gazetesine, Başkan Donald Trump sert tepki gösterdi.

The New York Times (NYT) gazetesinin 'Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğu' iddiasına Moskova'dan yalanlama gelirken, Beyaz Saray'ın ardından Başkan Donald Trump da tepki gösterdi.

Twitter'da "Kimse Rusya'da Trump yönetiminden daha sert olmadı. Yolsuz Joe Biden ile Barack Obama döneminde Rusya bayram ediyor, Ukrayna'nın önemli kısmını ele geçiriyordu" ifadelerini kullanan ABD Başkanı, Biden'ın Ukrayna'da yolsuzluğa karıştığı öne sürülen oğluna atıfla "Hunter nerede" diye sordu.

...Nobody’s been tougher on Russia than the Trump Administration. With Corrupt Joe Biden & Obama, Russia had a field day, taking over important parts of Ukraine - Where’s Hunter? Probably just another phony Times hit job, just like their failed Russia Hoax. Who is their “source”? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

İddiayı NYT'nin 'sahte haberle kiralık katillik' yapmasına benzeten Trump, daha evvel de Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki yayınlarının 'başarısız bir komplo' olarak kaldığını hatırlattı.

NYT'nin iddiasında istihbaratla ilgili mart ayında ABD Başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bilgilendirildiğinin öne sürülmesine yanıt veren Trump,

"Kaynak kim" diye sordu.

'Kimsenin kendisini, Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve Beyaz Saray Genel Sekreteri MarkMeadows'u Ruslar tarafından Afganistan'daki ABD askerlerine yönelik sözde saldırılar hakkında bilgilendirmediğini' söyleyen Trump, 'sözde saldırıların Yalan Haber New York Times tarafından anonim kaynağa dayandırıldığına', ancak böyle bir şey olduğunun 'herkes tarafından yalanlandığına' dikkat çekti.

Nobody briefed or told me, @VP Pence, or Chief of Staff @MarkMeadows about the so-called attacks on our troops in Afghanistan by Russians, as reported through an “anonymous source” by the Fake News @nytimes. Everybody is denying it & there have not been many attacks on us..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

29 Şubat Doha’da imzalanan ABD-Taliban anlaşması yürürlükteyken, Trump 'son dönemde Afganistan'daki ABD askerlerine pek saldırı düzenlenmediğini' de hatırlattı.

Trump, kendisine yakın ABD'li diplomat Richard Grenell'in tweetini de alıntıladı. Grenell, böyle bir istihbarattan hiç haberi olmadığını, istihbaratın siyasallaştırılmasının iğrenç bulduğunu, zira anonim kaynaklardan ham istihbaratın cımbızlanan kısımların gazetecilere sızdırılmasının tehlikeli olduğunu, çünkü siyasi kazanım için manipüle edildiğini söylüyordu.

The Fake News @ nytimes must reveal its “anonymous” source. Bet they can’t do it, this “person” probably does not even exist! https://t.co/pdg4AjybOG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

Trump da alıntısına "Yalan Haber New York Times anonim kaynağını açıklamalı. Bahse girerim ki, açıklayamazlar, zira böyle bir kişi muhtemelen yok" eklemesini yaptı.

NYT, 'ABD'li yetkililerin, Rusya'nın ABD askerlerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiğini, bu istihbaratın mart ayında Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile paylaşıldığını, yönetimin diplomatik notayla durumun Moskova'ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğünü' iddia etmişti.