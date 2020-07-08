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    Beyaz Saray'da Donald Trump-Kanye West buluşması, 11.10.2018

    Başkan adaylığını açıklayarak Trump'a desteği kesen ünlü rapçi: Kazandığım gün herkesin doğum günü olacak

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi ya da rakibi Demokrat Parti'den değil, Doğumgünü Partisi adı altında yeni bir kulvardan bağımsız aday olacağını  söyleyen Kanye West, "Niye Doğum Günü Partisi" sorusunu, "Çünkü biz kazandığımız zaman herkesin doğum günü olacak" diye yanıtladı. "Hayatta yaptığım her şey gibi bunu da kazanmak için yapıyorum" diye ekledi.

    ABD'de ırkçılıkla eleştirilen Başkan Donald Trump'a verdiği destekle siyah toplumun büyük çoğunluğunun tepkisini çeken rap/hip hop müziğin üstadı Kanye West, ulusal Bağımsızlık Günü 4 Temmuz'da Twitter'dan yaptığı başkan adaylığı duyurusuna açıklık getirdi. 

    Evliliği nedeniyle 'Bay Kardashian' diye de anılan ünlü müzisyen, Forbes'e verdiği 4 saatlik röportajda, Kasım 2020 başkanlık seçimlerine adaylık konusunda ciddi olduğunu ve Trump'la işinin bittiğini söyledi. 

    Kim Kardashian ve Elon Musk'ın rehberliğinde

    Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi ya da rakibi Demokrat Parti'den değil, Doğumgünü Partisi adı altında yeni bir kulvardan bağımsız aday olacağını  söyleyen West, "Niye Doğum Günü Partisi" sorusunu, "Çünkü biz kazandığımız zaman herkesin doğum günü olacak" diye yanıtladı. 

    "Hayatta yaptığım her şey gibi bunu da kazanmak için yapıyorum" diye ekleyen West, kendi eşi Kim Kardashian ve Tesla, SpaceX gibi teknoloji devlerinin kurucusu Elon Musk'tan danışmanlık aldığını belirtti. Sloganının "Kanye West EVET", başkan yardımcısı adayının ise kendi çiftliğinin bulunduğu Wyoming'den adını duyulmamış vaiz Michelle Tidball olduğunu söyledi.

    'Trump'ın MAGA kasketini çıkarıyorum'

    Trump'a artık güveninin kalmadığını, her şeyin büyük bir karmaşaya dönüştüğünü anlatan rapçi, Trump'ın 'Amerikayı Yeniden Muhteşem Yapmak' sloganının İngilizce kısaltması 'MAGA' yazılı kırmızı kasketi bu röportajla birlikte çıkardığını dile getirdi.

    'Siyah oyun Demokrat Parti'ye ait olduğunu söylemek, ırkçılıktır'

    Bağımsız aday olarak yarışmasının siyahların oylarının bir kısmını Demokrat Parti'den çalması anlamına geleceği, bunun da Trump'a yarayacağı hatırlatıldığında şu yanıtı verdi:

    "Öyle, inkar etmiyorum. Daha önce de belirtmiştim. Siyah oyun Demokrat Parti'ye ait olduğunu söylemek, ırkçılık ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunmanın bir başka biçimidir."

    'Demokrat Parti'yi desteklemem için tehdit edildim'

    "Trump olmasaydı Cumhuriyetçi Parti'den aday olurdum, Trump olduğundan bağımsız yarışacağım" diyen West, bir şöhret olmasına rağmen Demokrat Parti'yi desteklemesi için tehdit gördüğünü öne sürerek şöyle devam etti: 

    "Siyah bir erkek olarak Demokrat Parti'yi desteklemem için tehdit edildim. Demokratların halkıma duygusal olarak yaptıkları da tam budur. Beyaz adamın siyah adama 'bana oy vermezsen siyah değilsin' diyebildiği noktaya dek onları tehdit etmek."

    'Biden da o kafadan'

    Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın da "Bana oy vermezsen siyah değilsin" dediğini ileri sürerek şöyle konuştu:

    "Trump özeldir. Obama özeldir. Biz deriz ki Kanye West özeldir. Amerika'nın liderlik yapabilecek özel insanlara ihtiyacı var. Bill Clinton? Özel. Joe Biden özel değil."

    Beyaz Saray'a Kara Panter filminden çıkma model

    'Tanrının başkanı atadığından' söz ederken, 'Kara Panter' filmindeki gizli ülke Wakanda'nın modeline dayalı bir Beyaz Saray yapılanması hayal ettiğini aktardı.

    Diğer yandan hayatında hiç oy kullanmadığını itiraf etti.

    Aşı ve kürtaj karşıtı

    Şubat ayında Kovid-19'dan hastalandığına inanan, ama koronavirüs aşısına şüpheyle bakan West, çok sayıda çocuğun aşılar yüzünden felç olduğunu iddia etti, aşılardan 'canavarın damgası' diye söz etti. "İçimize çip takmak istiyorlar, cennetin kapılarından geçmemizi engelleyecek her türlü şeyi yapmak istiyorlar" dedi. Kürtaj karşıtlığını, ölüm cezası karşıtlığını dile getirdi, polis zulmüne son vermekten, 'tanrının ülkesi' ABD'de dua ve ayinleri okullara geri getirmekten söz etti.

    'Çin'i seviyorum'

    Henüz dış politika geliştirmediğini, iç politikaya odaklandığını söylerken, diğer yandan "Çin'i seviyorum. Bu hastalık (Kovid-19) Çin'in suçu değil, Çin halkının suçu değil" dedi. Kendisi 5. sınıftayken annesinin Çin'de İngilizce öğretmenliği yapmasının yaşamını ve perspektifini değiştirdiğini belirtti.

    Seçimde yarışabilmek için hiçbir adım atmadı

    Başkan adaylığı açıklamasının yeni çıkacak albümü için reklam kampanyası olduğu söylentilerini reddeden West, dört ay sonraki seçimde yarışabilmek için henüz hiçbir somut adım atmış değil. Ne adaylığını resmileştirmek için gerekli belgeleri imzaladı ne seçime katılabilmek için gerekli imzaları topladı ne de seçim kampanyası ekibi kurdu. 

    'Irkçılık tartışmasını boşver, herkese toprak ver'

    Diğer yandan ikinci albümünün adının 'Geç Kayıt' (Late Registration) olduğunu hatırlatan rapçi, "Ben başkan olduğumda hepimiz eğleneceğiz. Tüm bu ırkçılık tartışmalarını boş verelim, insanlara 160 bin metrekare arazi ve bir katır vererek halkı güçlendirelim, biraz toprak verelim, planım budur" dedi.

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