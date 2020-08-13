ABD'den Belarus'a 'yaptırım' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından metni yayınlanan bir röportajda Pompeo, 'Minsk'e yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı veya petrol tedarikinin askıya alınıp alınmayacağı' sorusunu yanıtladı.

Pompeo, "Eminim tüm bunları dikkate alacağız. Ancak kriterler önemlidir. Bize göre, sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak tek taraflı değil, aynı zamanda çoklu formatta, ürünlerin tedarikine ilişkin yaptırımlar veya kararlar olup olmadığına bakmaksızın Belarus halkının yararına iyi bir sonuç elde etmek için ne yapabiliriz, bunlar henüz belirlenmedi" ifadelerini kullandı.

Pompeo, geçen günlerde yaptığı açıklamada Belarus seçimlerinin 'bağımsız ve adil olmadığını' öne sürerek, derin endişe duyduklarını söylemişti.

Belarus’ta geçen pazar günü yapılan devlet başkanı seçimlerinde, Merkezi Seçim Komisyonu’nun verilerine göre mevcut Devlet Başkanı Lukaşenko, oyların yüzde 80.8’ini alarak birinci oldu. Lukaşenko’nun rakiplerinden muhalif Svetlana Tihanovskaya ise yüzde 10.09 ile ikinci sırada yer aldı. Seçimlerinin ardından sonuçlara itiraz eden vatandaşlar protestolara devam ediyor.