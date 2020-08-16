‘Trump seçimden önce Putin ile görüşmek istiyor’

ABD Başkanı Donald Trump’ın, kasımda yapılacak başkanlık seçiminden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmek istediğini yardımcılarına söylediği belirtildi.

NBC News’a konuşan kaynaklar, Trump’ın yardımcılarına, önümüzdeki kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Rus mevkidaşı Putin ile yüz yüze görüşmek istediğini söylediğini aktardılar. Beyaz Saray idaresinin, ikili zirvenin yeri ve tarihi konusunda aralarında eylül ayında New York da olmak üzere birkaç seçenek üzerinde çalıştığı bildirildi.

Haberde, ABD idaresine göre bu zirvenin amacı, nükleer silah kontrol anlaşması yönünde ilerlemenin kaydedildiğinin duyurulması olduğu ifade edildi.

Beyaz Saray’ın değerlendirdiği seçenekler arasında, iki ülke liderinin Yeni START’ın (Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması) uzatılması konusunda yeni görüşmelerin düzenlenmesine ilişkin tasarıyı imzalaması olasılığı yer alıyor.