Pompeo: Rusya'yla yıl sonuna kadar silah kontrolü alanında yeni anlaşma imzalayacağımızı umuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Moskova ve Washington'un yıl sonuna kadar silah kontrolü konusunda yeni bir anlaşma imzalamasını umduğunu söyledi.

WMAL-FM'e konuşan Pompeo, "Rusya'yla silah kontrolü anlaşması konusunda detaylı istişareler gerçekleştiriyoruz. Son birkaç hafta içinde gerçek anlamda bir ilerleme kaydettik. Yıl sonuna kadar istişareleri tamamlayacağımızı ve yeni anlaşma imzalamayacağımızı umuyorum" dedi.

Pomopeo, nükleer silah riskini azaltmanın tüm dünya için güzel olacağını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Silah Kontrolünden Sorumlu Özel Danışmanı Marshall Billingslea, bir süredir Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3 Anlaşması) uzatılmasıyla ilgili görüşmeler yürütüyor.

İkili son olarak 17-18 Ağustos'ta Viyana'da bir araya gelirken Ryabkov, görüşmenin yapıcı geçtiğini ancak ciddi görüş ayrılıklarının devam ettiğini belirtmişti.

ABD tarafının START-3'ü uzatma ihtimalini dışlamadığını ancak anlaşma imzalamaya hazır olmadığını gösterdiğini anlatan Ryabkov, Rusya'nın START-3'ün uzatılmasını istediğini ancak bunun için bedel ödemeye hazır olmadığını vurgulamıştı.

Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.

Putin ABD'yi uyarmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.