Biden, Trump'ı Rusya'ya 'itaatkârlıkla' suçladı

Pittsburgh’da konuşan Biden, "Suriye'de Rus kuvvetlerinin Amerikan askerlerine saldırdığı, askerlerimizi yaraladığı haberlerini gördük. Trump’tan tek bir laf duydunuz mu? Hiç parmağını kaldırdı mı? Daha önce hiçbir ABD başkanı, Rus liderlerle ilişkilerde bu kadar itaatkâr rol oynamadı. Bu sadece tehlikeli değil, aynı zamanda aşağılayıcı" ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca Trump’ı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmelerinde, Rus askeri istihbaratının Taliban'a ABD askerlerine saldırmaları için para teklif ettiği iddiasını gündeme getirmemekle suçladı.