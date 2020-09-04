ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'den Rusya'ya tehdit: Seçimlerimize müdahalenin sonuçları ağır olacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, bugünkü basın brifinginde "Kırmızı çizgimizi çizdik ve Çin, Rusya, İran ve diğer ülkelere, seçimlere müdahale etmeye çalışan her kim olursa olsun olağanüstü sonuçlarla karşılaşacağını net bir şekilde ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

O'Brien sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin, ABD üzerinde en iddialı etki programına sahip. Ayrıca İran ve Rusya da var. Tüm bu ülkeler seçim sürecini bozmaya çalışıyor. Birileri Biden’i tercih ediyor, diğerleri başkanı tercih ediyor. Benim görüşüm şu ki, hangi ülke olursa olsun fark etmez, ABD’deki özgür ve adil seçimlere müdahale etmeye teşebbüs edecek her bir ülke durdurulmalı. Seçim altyapısını, siber altyapıyı ve diğer alanları güçlendirmek için Başkan da dahil emsalsiz tedbirler alıyoruz."

Daha önce ABD Adalet Bakanı William Barr, Rusya'nın 'bir kez daha müdahale etmeye çalışabileceğini' dile getirmişti. Bununla birlikte Barr, Çin'in ABD'ye etki etme konusunda Rusya'dan 'çok daha saldırgan' olduğunu belirtmişti.

Rusya, farklı ülkelerdeki demokratik süreçlere etki etme suçlamalarını defalarca reddetmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu suçlamaların 'tamamen asılsız' olduğunu dile getirirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu suçlamaları doğrulayacak tek bir delilin sunulmadığına dikkat çekmişti.