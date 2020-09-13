New York’ta göstericiler polisle çatıştı

New York Şehri Polis Departmanı binası önünde polisle ‘Black Lives Matter’ (BLM) göstericileri arasında çatışmalar yaşandı.

George Washington Köprüsü'nde yürüyen ve kısa süre için trafiği durduran göstericiler, ardından Washington Heights'a geçti ve buradaki polis departmanı yakınında polisle çatıştı.

Polis cop kullanarak, göstericileri geri püskürttü. Birkaç kişi gözaltına alındı.