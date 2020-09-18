Forrest Gump romanının yazarı Winston Groom hayatını kaybetti

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Fairhope Belediyesi Başkanı Karin Wilson, Forrest Gump romanının yazarı Winston Groom'un güney Alabama kasabasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Wilson, 77 yaşındaki ünlü yazar Groom'un çarşamba günü öldüğünün ailesi tarafından kendisine bildirildiğini belirtti.

Alabama Valisi Kay Ivey, eyaletin en yetenekli yazarlarından birini kaybettiklerini ve Groom'u Forrest Gump karakterinin yaratıcısı olarak hatırlayacaklarını kaydetti.

Saddened to learn that Alabama has lost one of our most gifted writers. While he will be remembered for creating Forrest Gump, Winston Groom was a talented journalist & noted author of American history. Our hearts & prayers are extended to his family. https://t.co/ywkZfZU5mU — Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) September 17, 2020

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Yazarın romanından uyarlanarak aynı isimle çekilen Forrest Gump filmi 1994'te altı dalda Oscar ödülünün sahibi olmuştu.

Groom, Forrest Gump ile tanınmasına karşın Amerikan iç savaşı da dahil olmak üzere gerçek olaylara dayanan 16 roman yazmıştı.

Amerikalı yazarın Vietnam Savaşı sırasında bir denizciyi takip ederek yazdığı Düşmanla Sohbetler adlı kitabı da 1984'te Pulitzer Ödülü finalisti olmuştu.