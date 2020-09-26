Biden, Trump'ı Nazi propaganda bakanı Goebbels'e benzetti: Yalanı tekrarlaya tekrarlaya gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor

2020 ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden, MSNBC televizyonuna açıklamasında, Trump'ın kendisi için 'sosyalist politika' uygulayacağı suçlamasını değerlendirdi.

Biden, "O neredeyse Goebbels gibi. Sık sık yalan açıklamalarda bulunursunuz, bunu tekrarlarsınız, tekrarlarsınız, tekrarlarsınız ve o bir süre sonra herkesin bildiği bir şeye dönüşür" ifadelerini kullandı.

ABD seçmenlerinin Trump’ın sözlerine inanmayacağından emin olduğunu dile getiren Biden, "Sanırım Amerikalılar kim olduğumu biliyor" dedi.

Trump'ın sosyalizme ilişkin ifadelerinin, yurttaşlarının dikkatini yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki başarısızlığından uzaklaştırma çabası olduğunu kaydeden Biden, "Sanırım insanlar ben ve Donald Trump arasındaki farklı çok net bir şekilde görüyor" diye konuştu.

Mevcut başkanın Beyaz Saray önündeki protestoları dağıtmak için askerlere başvurduğunu hatırlatan Demokrat Partili başkan adayı, "Bu arkadaş Churchill’den daha çok Castro" dedi.

Daha önce Trump, başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden'in gizlice 'komünist fikirleri' savunduğunu iddia etmişti.